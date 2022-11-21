KidZania選址11 Skies 攻灣區短途客

大中華區首個據點

與新世界一拍即合

KidZania行政總裁及創始人Xavier López Ancona（圖）（下稱Xavier López）表示，在港項目料可在明年尾至2024年初開業。他們看中11 Skies位處港珠澳大橋以及國際機場的策略位置，可聯繫大灣區及國際間的短途旅客及鄰近居民市場，並且看好大中華及東南亞市場的發展機遇。

Xavier López書面回覆本報時稱，他們已在全球逾15國的20個地方設點。他說：「香港新建的KidZania位於11 Skies，將發展成為全港最大的娛樂及零售樞紐，所在策略位置，有助他們吸納旅客及區內居民」。這個項目更是他們首個在大中華地區的據點，除此以外，他們亦在越南河內及台北增建項目。他們了解到，與新世界相關的K11向來懂得策劃互動及沉浸式文化及體驗，他說雙方在尋求合作上一拍即合。

根據11 Skies官網提供的資料，KidZania樓高達3層。Xavier López拒絕透露在港項目的具體投資額，但他指出，在項目內會為1歲至14歲孩童提供逾60個行業的互動角色扮演，並嘗試提供不同人生選項。

逾60行業互動角色扮演

提供不同人生選項

參與角色扮演的行業，除了傳統的消防員、警察、醫生及機師等，他透露，由於或有一半職業工種目前仍未在世上出現，故要常引進新的內容、職業及活動，令孩童在玩樂中掌握好城市的內在運作、技能及金錢管理概念，為未來進入社會大學時早作準備。

同時，他說讓孩童經常尋求新體驗，正是KidZania常吸引到「小顧客」重臨並推動業務增長的重要元素。他亦期待香港的KidZania，能夠為家庭及學校提供寓娛樂於教育的成功項目。