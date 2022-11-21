滴灌通投資小店 轉售收入分成合約 加速資金回籠 李小加：明年規模料達1.7萬店

明報記者 蔡穎霖

李小加指出，滴灌通最新以ABS的方式，將旗下投資全國小店舖的「每日收入分成合約」打包轉售予香港主流金融機構，加速資金回籠，繼而再投資於更多微小企。「出售的速度不可能太快，我們每投入100元，最多只能出售70元；再投資後第2次出售變動140；第3次出售便是210元了。」李小加指按此資金回籠及再投資節奏，每年投資的流轉率（velocity）可達3至5倍。

回報有限風險也有限 買家感合理

滴灌通由李小加伙拍東英金融前行政總裁張高波成立，去年訂立「百千萬」目標。投資千家門店目標於今年8月已提前達標，原定明年底擴大投資規模至1萬家門店。至11月中訪問時，投資門店已達1600多家，李小加最新預計，滴灌通明年底的投資規模目標介乎1.5萬至1.7萬家門店，反映平台擴張步伐加速。

李小加稱向金融機構出售的ABS，是以滴灌通向小微企業投資的每日收入分成合約為抵押品，提供5%至7%的定息回報。「投資風險都由我們先承擔，對他們（ABS買家）而言，回報有限，但風險也有限……他們也覺得合理。」他指至今3宗ABS交易的買家，均為本港主要金融機構。

李小加解釋說，收入分成合約的基本設計，是以一盤小生意的生命周期為3年至5、6年計，將分成年期定為4年，目標為首兩年收回本金，即首兩年各收回50%，達標後於第3及第4年各收回本金的25%，4年合計收回本金的1.5倍。合約預設若收回本金的速度較預期的兩年快，其後的分成比例會下降；若兩年未收回本金，其後便會提高分成比例。至於與小微企門店簽定的收入分成合約，他解釋一般分成比例定於13%至16%的中雙位數，滴灌通利用每日回籠現金流進行再投資，計合複式增長效應，年回報可達25%至30%之間，「股東都此都很滿意」。

滴灌通首輪融資資金主要來自始創股東，今年3月進行的B輪7000萬美元融資，認購股東包括農銀國際、新世界集團行政總裁鄭志剛、李嘉誠旗下維港投資及聯想創投等。

倘上市 會以介紹形式進行

隨着滴灌通資金來源取得突破，李小加稱暫未見融資需要，但不排除未來再進行新一輪融資，藉此進一步推動擴張步伐，將於明年首季審視融資需求。他預計，倘滴灌通3年後的投資規模達10萬間門店，屆時的現金流便足夠支撐公司運作及發展，則確信無融資需要。至於未來上市計劃，李小加表示，將會尊重投資者意願而決定，但強調公司不缺錢，「即使上市，也會以介紹形式進行（即不作集資安排）。」