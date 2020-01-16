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薈臻1房560萬沽 業主料損手兩成

【明報專訊】雖然早前港府推出境外專才置業可獲退回辣稅的計劃，但部分放盤業主仍要蝕讓單位；其中西營盤薈臻一個迷你戶，雖獲非本地專才願意另付辣稅、並以560萬元入市，惟原業主持貨8年，連使費料要蝕約22%離場。

買家另付168萬辣稅 居港7年可退回

美聯高級分區營業經理林懋霖稱，上述薈臻實用面積259方呎高層C室一房戶，以560萬元成交、實呎21,622元，買家並非港人，需付三成辣稅料涉約168萬元，預計待居港7年後以高端人才通行證計劃資格申請退稅；原業主2014年以681萬元一手買入，帳面已蝕約121萬元，若連稅項及其他使費料實蝕約152萬元或22%。

美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園4期第3座低層H室，實用面積825方呎3房套間隔，今年3月以約1,380萬元放盤，因原業主離港發展，終以約1045萬元成交、實呎12,667元，即減價335萬元或24%；原業主2018年4月以約1200萬元購入，帳面已蝕約155萬元，若連同使費料實蝕約222萬元或19%。

將廣3房售690萬 業主蝕近一成

世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良稱，將軍澳廣場第3A座中層C室，實用面積496方呎3房間隔，原業主叫價730萬元放售，最新減價至690萬成交，實呎13,911元，即減價40萬元或5%；原業主2017年以712萬購入，帳面已蝕22萬元，若連各項使費，料實蝕約63萬元或約9%離場。

10組準買家搶天晉2房 930萬成交

不過，二手減價盤具吸引力，中原地產高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳天晉1期第3座高層E室，實用面積538方呎山景2房單位，原業主放盤叫價1100萬元，減價170萬元或15%吸引10組準買家洽購，終以930萬元售出、實呎17,286元；原業主2011年12月487.9萬元一手購入，帳面賺逾442萬元或91%。

[香港地產]

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