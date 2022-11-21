本月物業買賣料3700宗 近4年新低

【明報專訊】樓市交投氣氛持續不景，中原地產最新統計指出，11月截至16日整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業），暫錄1933宗、涉資153.9億元（具體反映10月市况），預計全月錄3700宗、涉300億元，料將較10月的4443宗、涉327.6億元，按月分別跌16.7%及8.4%；相關宗數料屬自2018年12月錄3038宗後、47個月來即近4年新低，金額屬自2020年1月290.4億元後的34個月新低位。