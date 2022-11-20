埃里森曾稱「小學程度數學」足以掌舵Alameda

日常佩戴深色框眼鏡的埃里森，是《哈利波特》的忠實擁躉。她擁有史丹福大學的數學理學士學位，其父Glenn Ellison是麻省理工（MIT）經濟學系主管。她在2016年畢業後，加入投資管理公司Jane Street當了兩年交易員，與2014年在MIT取得物理學理學士學位的SBF在Jane Street當同事。

以激進投資策略聞名 不喜止蝕

SBF在2017年創辦Alameda Research後，埃里森於翌年加入Alameda當交易員，並在去年晉升為該公司的CEO。這意味在她執掌Alameda前，她只有數年的基層交易員經驗。

埃里森在幣圈以激進投資策略而聞名，不喜歡採取止蝕等降低風險、減少損失的措施。她曾這樣說：「我們不傾向止蝕，我認為這不一定是很好的風險管理工具。」

她說：「就算沒有數學學位，我絕對可以完成工作。我很少用數學。我其實用了很多小學數學去計算概率，並沒有用上我在大學學到的高級知識。」

FTX內部人士稱，現年30歲的SBF，與埃里森及多名主要來自MIT及Jane Street的好友，在SBF位於巴哈馬的豪宅同住。SBF曾與埃里森約會，但已經分手。據稱，同住在該豪宅的還包括FTX聯合創辦人Gary Wang和工程總監Nishad Singh等，這些室友同時發生多角戀關係。該豪宅現以4000萬美元價格放售。

外界形容，整個FTX產業鏈，就是由一群在名牌大學畢業的「巴哈馬小子」，採取放任策略經營的公司。

FTX高層多屬初出茅廬年輕人

FTX其他高層，基本上也是初出茅廬年輕人，例如FTX營運總監Constance Wang，擁有新加坡國立大學金融學士學位，其主要履歷僅是在瑞信擔任過分析師，在該銀行接受過兩年合規管理培訓。她曾表示，由於不喜歡合規培訓，所以離開瑞信。

分析認為，FTX將業務分為美國業務，以及位於巴哈馬的總部，似乎是想利用這種架構，使其免受美國執法部門起訴。曼哈頓檢察官辦公室正調查FTX是否通過向Alameda貸款，濫用客戶的資金。關鍵問題之一，是美國能否對總部位於巴哈馬的FTX提出管轄權。

法律界人士指出，只要美國調查員能證明其資金流動，或電郵等通信曾經過美國，就可採取法律行動。

[企業地球村]