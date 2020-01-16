薯條哥與前女友炮製FTX「黑洞」

資料來源：CoinDesk、路透社、彭博社、capital.com、每日郵報

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）將FTX與昔日能源巨頭安然（Enron）的破產案相比，形容FTX其實是典型的騙局。安然通過多種非法的會計行為，向股東隱瞞數十億美元債務，最終在2001年底申請破產保護。薩默斯說：「這些都是房間裏最聰明的人，問題不僅是財務錯誤，而且有詐騙的味道……財富爆炸性增長，但沒有人完全理解它從何而來。」

薩默斯指FTX屬典型騙局

路透社引述知情人士稱，SBF擅自將客戶的虛幣資產，「借給」由其前女友埃里森（Caroline Ellison）作為CEO的Alameda。Alameda就以FTX自家發行的FTT代幣作為抵押品，大舉借貸。接受FTT作為Alameda抵押品的公司，包括虛幣貸款機構Genesis，暫無法確定Alameda是否直接將FTT抵押給FTX借錢。

不過，消息人士向CNBC稱，Alameda本身就是FTX的最大客戶，利用從FTX「借入」的資產進行交易。路透社引述知情人士稱，在FTX崩潰前，SBF曾與數名FTX高層會面，評估資金缺口。據稱，SBF當時向公司的監管及法律團隊負責人，展示了幾份電子報表，顯示FTX將約100億美元的客戶資金轉給Alameda。不過這些文件顯示，轉入Alameda的資金當中，有10億至20億美元未計入Alameda的資產，查找不到。SBF否認路透社報道的準確性。

Alameda為FTX最大客戶

根據美國證券法，私自轉讓客戶資金，並在未徵求客戶明確同意下進行交易是違法行為。SBF未就挪用客戶資金的指控發表評論，僅表示FTX申請破產，是由於槓桿交易的倉位出事。

SBF於2017年創辦Alameda，並於2019年創立FTX虛幣交易所。SBF一直強調兩家企業是獨立實體，惟兩家公司的業務千絲萬縷。過去數年，FTX向Alameda支付約4億美元「軟件版權費」，而Alameda利用這些收入購買FTT，以控制市面的FTT供應，支撐FTT價格。

FTX付「軟件版權費」 Alameda藉此購FTT托價

知情人士向路透社稱，FTX的法律和財務團隊近期發現，SBF在FTX的簿記系統設有「後門」，令SBF可改動公司的財務紀錄，而毋須知會其他人，包括外部審計。這設置意味即使FTX將大量資金轉移，也不會觸動FTX內部合規的警告。SBF否認此說法。

除了帳目混亂，SBF大灑金錢博取知名度的作風，亦被指與安然相似。安然於1999年斥資1億美元，與美國職棒大聯盟（MLB）的休士敦太空人隊簽署為期30年的贊助協議，將該隊的體育場館命名為安然球場。FTX此前也簽署了一份價值1.35億美元、為期19年的協議，將NBA邁阿密熱火隊的主場命名為「FTX Arena」。

SBF也積極在政界發展影響力，在今年的美國中期選舉，他捐給民主黨的政治獻金就多達3700萬美元，是僅次「金融大鱷」索羅斯的民主黨第二大金主。美國前總統克林頓、美式足球聯盟（NFL）傳奇四分衛布拉迪（Tom Brady）及美國樂壇天后Katy Perry等知名人士，也曾長途跋涉來到FTX的巴哈馬總部，參加SBF主持的會議。

隨着FTX爆煲，SBF亦由幣圈金童，淪為虛幣界超級騙子，面臨逾百萬債權人索償。他曾坐擁的260億美元身家已幾乎全數蒸發。

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