橫琴粵澳深合區金融業增加值增逾9%

澳門金融管理局昨日公布今年第三季數據，金融業總資產值2.7萬億澳門元，並顯示金融業在2021年已成第二大產業。該局更正醞釀推出監管私募基金原則，冀引進更多私募基金。

擬修法引進更多私募基金

深合區是建基於橫琴島而建，由澳門及橫琴當局共同發展。數據顯示，金融業在深合區佔生產總值達41.7%，為最大產業。澳門傳媒引述深合區金融發展局表示，將聯動澳門發展的現代金融產業，不斷推動兩地金融市場互聯互通及多元發展。

澳門傳媒引述澳門金管局稱，該局擬修法並加入監管私募基金原則，希望有更多私募基金成立幫助當地其他產業發展。該局還擬與深合區研究建立便利橫琴優質私募基金管理人，參與澳門市場的措施。

上月澳門上市債券存量達3448億

另外，有數據顯示，截至10月在澳門上市的債券存量達3448億澳門元，跨境理財通戶口有14,500個，累計錄得逾6500宗交易，有12%為深合區的交易。