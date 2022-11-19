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2022年11月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
康師傅染藍 出局6年後回歸 華潤萬象海爾智家同納恒指 成分股增至76隻
港股跌穿18000 北水走資24億
高盛調升港股評級至「與大市同步」
京東上季經調整純利倍升 勝預期
大行指業績穩固 阿里巴巴逆市升2.2％
維他奶中期多賺3倍 恢復派股息 受惠成本降政府補貼增 集團：將調整定價保盈利能力
星業務虧損擴逾兩倍 期內蝕1100萬
國泰上月載客量按年飈4.2倍
人行推新規 增外資買境內債吸引力
金管局委人行深圳行長任高級顧問
陽光保險傳最快本月底招股
融創子公司尋求境內債展期最多4.5年
黛麗斯季度銷售收入按年減14%
丘應樺：危機處理以客為先
深信天道酬勤 寄語年輕人參考
FTX新CEO：企管混亂前所未見 批評高層鹵莽 指問題超越安然造假案
日本10月通脹3.6% 創40年新高
願景基金價值暴跌 孫正義拖欠軟銀367億
長實捲土重來 鳳園嵐山旁申建1759伙 地盤較3年前大逾倍 單位數量增兩成
盛智文遠展蠔涌2期擬建22幢洋房
安達臣道商業地收4標書 領展有份
天匯複式3.78億沽 料實蝕逾4200萬
CCL連跌六周 徘徊2017年底水平
澐璟3房賣4500萬 創跑道區新高價
陸振球：聯匯令強美元加劇港樓跌勢
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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