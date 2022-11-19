長實捲土重來 鳳園嵐山旁申建1759伙 地盤較3年前大逾倍 單位數量增兩成

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，申請改劃地點位於大埔市地段第183號A分段多幅地段，以及毗連政府土地，地盤面積約32.2萬方呎，較2019年提交申請時的15萬方呎地盤，地盤面積增加逾一倍，而當中三分一屬政府土地。

如獲開綠燈 伙數較嵐山多三成

長實計劃以地積比率3.63倍發展，並劃分兩個地盤進行，其中鳳園、芊色花園的地盤（區域A），將建6幢30層高分層住宅大廈，料提供1,759伙，涉103.81萬方呎；同時興建兩幢會所、商業設施及公眾停車場，涉可建總樓面約8,611方呎。區域A總樓面約105萬方呎，住宅伙數較2019年計劃興建的1,462伙增加約20%。

另一鄰近汀角路、位於大埔工業邨對面的地盤（區域B），擬興建社會福利綜合大樓，提供100個宿位的安老院舍，以及30個名額的日間護理單位，此社福設施是屬新增發展部分，2019年提交的方案未有興建社福設施，涉5.15萬方呎。

樓面近110萬呎 擬建社福設施

整個項目總樓面約109.82萬方呎，較2019年的方案約77.91萬方呎，總樓面增加31.91萬方呎或41%。有關申請最早於2023年2月審理。

長實回應指，集團早於1987年起在該區收購土地，現時提出新方案，是希望可發掘有發展潛力農地，以滿足社會的住房需求。同時，改劃方案完全支持特區政府現有政策，檢討及發掘具發展潛力農地，或未被充分利用的土地，以滿足本港社會迫在眉睫的住房需求。

長實：希望滿足社會對住房需求

翻查資料，長實於鳳園一帶發展的大型屋苑，為建有8座、合共提供1350個單位的嵐山；項目第1期於2014年夏天首次推售，當時最為矚目的是實用面積由177方呎起的開放式戶，是當時新界大型新盤較少見的迷你戶。項目2014年7月推出的首張價單涉260伙，折實均呎8272元。目前嵐山樓齡約7年，參考近期代理資料，近月二手均呎約為1萬元。