丘應樺：危機處理以客為先

撰文 關樹楨

Algernon祖父丘逢甲是著名抗日英雄和教育家。父親經常提及祖父往事，令他對祖父充滿好奇，於是他閱讀有關歷史，了解祖父的抗日事迹。他受祖父影響，深深重視國家觀念。

年幼時Algernon和家人住在黃大仙徙置區一個百多呎的斗室，他五年班已開始做暑期工及替二年班同學補習，幫補家計。他明白須努力讀書，才有機會出人頭地。

忙補習幫補家計 高考失手投職場

Algernon讀小學時有一位他十分尊敬的老師，是班主任鄭國江；他與Algernon感情要好，常給予鼓勵，正面影響了他的成長。Algernon小學成績優異，但因家境關係只能選擇在伍華升讀中學；他中七轉到樂善堂余近卿中學就讀，那裏的學習環境助他更懂掌握人與人之間的交往。其時他放學後須做三份補習以幫補家計，晚上10時才回家。這種生活持續到高考前兩星期，結果因沒有足夠時間溫習，高考失手。當時班主任林元萍老師為他感到可惜，提議他回校重讀，並私下資助他生活費，令Algernon非常感動。他因害怕重考的成績可能會辜負林老師，婉拒了她的好意，決心先投身社會。

Algernon當時同獲大東電報局、香港賽馬會及怡中航空邀請面試，結果均獲即時錄用。他最終以辦公地點的距離作抉擇，加入了怡中航空，從此開展了他40年的航空業生涯。1982年，他投考更具規模的國泰航空，被國泰錄用是他人生的轉捩點，大大擴闊了他的經驗。他獲安排在員工培訓部工作，到1985年已獲晉升管理機場服務。1989年，國泰入股港龍航空，他被借調到港龍做管理，職責擴大至整個在地服務及開設新航點，因而經常往返內地，與當地航站的官員合作。適逢內地開始改革開放，這次機會讓他更了解內地情况，為當地業務打好基礎。

Algernon的職涯上曾處理過多個大小不同的危機，包括火山爆發。每個決定他都以實際運作情況和顧客需要為先。在一次火山爆發的危機中，他從家長和新聞中知悉學生需要返英國參加公開考試，他便以緊急程度決定安排的優次，同時也讓員工們理解公司的使命和社會責任。他讓登記了的學生優先上機；對其他急需返英的同學，協助他們先飛到歐洲，再安排旅遊巴士接載返英國。他認為危機處理是考驗公司的經營與運作，所以須設危機應變小組，處理重大事故。

與黃楚標一拍即合 籌組大灣區航空

2011年Algernon因表現卓越，被任命負責興建國泰空運站，工作包括籌建、計劃、建築、招聘以至營運。貨運營運不是他專長，接過任命後，即往書局採購一些項目管理的書籍，邊學邊做，最終沒有辜負公司對他的信任，在團隊協助下完成這個大型項目。公司期望新與舊的空運站切換過程在一夜間完成，但Algernon認為風險太高，堅持分3個階段啟動，以免因意外影響公司和香港機場的聲譽，並以自己的仕途作注，以示決心非涉個人榮辱；最終公司認同Algernon提出的理據，空運站分3期切換。

2020年10月20日，對Algernon是一個沉重的日子，香港員工佔九成的港龍航空，由他宣布結業。雖然他已開始進入退休階段，卻在2021年1月，走馬上任大灣區航空，擔任行政總裁。這一切始於黃楚標在他退休前，洽商他離職後協助帶領大灣區航空；兩人一拍即合，他便決定以過去40年經驗，為香港打造一家嶄新的航空公司，為大灣區旅客服務。Algernon先為公司申請所需的牌照，下一步是建立辦事處，成立不同部門，招聘員工等工作。

港須加強與東盟合作 探索新經濟體

2022年7月，命運安排了Algernon換上新航道，成為了新一任的商務及經濟發展局長。當他收到邀請，二話不說即答應走進這個熱廚房，希望憑藉過去在商界和航空業的經驗，服務香港和國家。有鑑於地緣政治的發展，他認為香港須與東盟十國加強貿易合作，同時探索新經濟體，如中東的阿拉伯及伊斯蘭信仰國家的潛質，配合一帶一路的中亞國家和非洲國家，推動香港與他們的商貿，發展經濟；他的另一項使命是打造香港作為知識產權貿易中心，協助香港企業走向再工業化，幫助中小企，引入資金，把一國兩制的功能發揮更好。

Algernon表示要說好香港，得靠業界、商會和民間團體協助，由他們跟外國朋友交流，甚至邀請他們來港體驗，讓外國知悉香港的真實情况。而政府則透過外地的經貿辦事處、貿發局與投資推廣署在128個國家的65個辦事處，說出香港的文化、教育、美食，從而吸引外界對香港的興趣，便自然會更認識香港，再轉告其他國民，效果才會事半功倍。

（與CEO對話2022）