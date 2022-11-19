人行推新規 增外資買境內債吸引力

人行及外匯局昨天聯合發布《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定》（下稱：「規定」），主要內容包括統一規範境外機構投資者投資中國債券市場所涉及的資金帳戶、資金收付和匯兌、統計監測等管理規則等。

適當放寬外資匯出外幣金額比例

當中，包括優化外匯風險管理政策，擴大境外機構投資者外匯套保渠道，並取消目前櫃枱交易的3家對手方數量限制；亦允許境外機構投資者通過結算代理人以外的第三方金融機構辦理即期結匯管理。外匯局有關部門負責人指措施進一步賦予市場有更多選擇權，也彰顯了對外開放態度。

規定亦進一步優化匯出入幣種匹配管理，原則上境外機構投資者投資國內債券市場，匯出與匯入資金應保持一致，長期投資國內債券市場主體，同時匯入「人民幣+外匯」進行投資的，累計匯出外幣金額不超過累計匯入外幣金額的1.2倍比例可適當放寬。

鼓勵通過CIPS進行人幣跨境收付

此外，規定境外投資機構可自主選擇投資幣種，並鼓勵其通過人民幣跨境支付系統（CIPS）進行人民幣跨境收付等，有助降低境外投資機構匯率波動風險，提升人民幣跨境投資及儲備需求，推動人民幣國際化。