滌濤山銀主洋房3480萬沽 累減1220萬

【明報專訊】經濟前景未明朗，樓價回落，市場上銀主盤數量亦上升，部分更需多次減價方獲買家承接。市場消息指出，大埔滌濤山單號洋房，實用2216方呎、4房間隔，連約4451方呎花園，去年中淪為銀主盤，當時銀主以約4700萬元放盤，其後曾多次減價，最終以約3480萬元易手，累減1220萬元或26%，實呎約15,704元。據悉，單位內籠附設雅裝，原業主2002年約1418萬元一手購入，其後多次向財務機構加按套現，物業約20年間升值2062萬元或約1.5倍。
翠怡2房453萬沽 3年半實蝕逾兩成
過往屢創新高的新界上車屋苑，近期亦連錄多宗二手蝕讓。利嘉閣高級分區市務董事彭錦添稱，青衣翠怡花園5座低層G室，實用368方呎，2房間隔，以453萬元沽出，實呎12,310元。原業主2019年3月560萬元購入，帳面蝕107萬元或19%，若連使費計料實蝕逾130萬元或23%。
新都城2房550萬沽 5年料實蝕逾一成
中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳新都城1期6座低層B室，實用364方呎，2房間隔，以550萬元沽出，實呎15,110元。原業主2017年595萬元購入，帳面蝕約45萬元或約8%，若連使費料實蝕約70萬元或約12%。
第一城2房460萬沽 4年實蝕逾百萬
另有代理表示，沙田第一城44座高層H室，實用304方呎，2房間隔，以460萬元易手，實呎15,132元。原業主2018年540萬元購入，持貨約4年，帳面蝕80萬元或15%，若連使費計料實蝕逾百萬元或約19%。
中原地產分行經理陳家富表示，屯門大興花園2期第9座高層C室，實用447方呎，2房間隔，原業主因移民於9月以450萬元放盤，及後減至388萬元沽出，累減62萬元或14%，實呎8680元，成交價料重返2016年屋苑同類水平。不過，原業主早於1994年以31.5萬元購入單位，故帳面仍獲利356.5萬元或11倍。