市建局觀塘商廈項目 入標者資產不少於251億

「一口價」競投 不設分紅比例

據悉，若發展商以合資財團入標，參與成員需要按其出資比例計算其資產值，如兩間發展商各以50%合組財團，每一發展商的資產淨值或市值不少於125.5億元。資料顯示，市建局今年9月初共接獲24份發展意向書，惟只邀請當中19家發展商或財團入標。

除上述條款外，市建局規定中標者在項目落成後須保留11萬方呎樓面以及50個辦公室車位予市建局；其他各項樓面的要求，按之前公布一樣，包括商場樓面須不少於70萬方呎，並須設於基座，而酒店樓面則最多34萬方呎。

須保留11萬呎及50車位予市建局

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，與住宅項目有別，屬長線持有的投資項目，故不設分成。對於市建局對入標者設資產值限制，他估計，因項目屬大型發展項目，籌備整個發展項目逾20年，為保障項目能順利發展，在招標時已就財團的發展經驗、財政狀况作篩選亦合適，他預計當局將收到3至4份標書。

是次招標的市區重建項目是觀塘市中心重建項目的最後一期，地盤面積27.55萬方呎，可建樓面216.59萬方呎，擬建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群。項目於過去周三起招標，將於明年1月11日截標。因應市場實際需求，市建局適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，項目估值93.1億至216.59億元，即每方呎樓面地價約4300至1萬元。