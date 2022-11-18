新盤速遞：Peninsula Gardens鄰近金絲雀碼頭

提供431伙 300萬入場

由於銷情理想，Knight Dragon計畫發售更多限定系列單位，以滿足龐大的海外置業需求。目前項目正計劃於150英畝的土地上擴建至共1.7萬個單位，並同時宣布與倫敦市長及大倫敦政府（Greater London Authority）合作，加快項目發展進度。

第一太平戴維斯（Savills）助理董事 Urosh Teodorovich表示：「Peninsula Gardens位於泰晤士河畔，並鄰近金絲雀碼頭（Canary Wharf），倫敦作為全球領先的金融中心，坐擁具標誌性劇院、餐廳及世界知名學府，必將持續成為投資焦點。接下來該項目將在新加坡和吉隆坡發售，我們對前景非常樂觀。」Peninsula Gardens位處倫敦核心地段，與金融商業區金絲雀碼頭（Canary Wharf）僅咫尺之隔，鄰近邦德街（Bond Street），以及倫敦橋（London Bridge）和梅菲爾（Mayfair）等著名地標及高尚商業中心，距離北格林威治地鐵站（North Greenwich Underground Station）只有幾步之遙，距離倫敦城市機場（City Airport）亦只需16分鐘車程。

[環球樓市]