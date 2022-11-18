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徐風 隨風投資

投資策略

徐風：中概股業績未必能支撐股價續升

【明報專訊】自中國政府推出「20條」放寬防疫條例，加上美國通脹數據開始出現放緩信號，內地及本港股市突然變得相當樂觀，市場憧憬中國防疫政策放鬆，有望推動內地經濟復蘇。

在太平洋的另一邊，過去一年半受盡沽壓的中概股，似乎也迎來一場聲勢浩大的反彈，除了投資者預期內地經濟改善外，早前有傳媒報道，中國及美國證監部門就閱覽「審計底稿」問題，似乎已大致順利完成，目前美國方面未有對這些中概股是否必須退市作任何評價，但已刺激市場產生信心，令中概股出現大幅反彈。

沽空季度業績 判斷中概股後市

對投資者而言，最重要的問題是，是否值得在這次中概股升浪中「搭順風車」？還是要繼續保持觀望？筆者認為，要仔細觀察沽空及季度業績兩大數據，才能準確判斷這些中概股現時的狀况。

投資者必須知道，在熊市中賺錢的一個法則，是沽空，即在未實質持有股票的情况下先放空股票，待股票下跌後才買回股票補倉，完成交易。換言之，當沽空者放售股票時，會對個股造成沽壓；而當沽空者補回股票時，則與趁低吸納的投資者一樣買入股票，同樣會對股價上漲產生貢獻。一旦升幅較大，沽空者被逼補倉止蝕的話，更有可能不問價買入股票，形成所謂的「挾淡倉」致股價急升的現象。

由於中概股經歷接近一年半的下跌，大量投資者會透過沽空賺錢，並取得資金購買其他資產。換言之，中概股累積的淡倉比例相對較高。美國監管機構每半個月會披露個股的淡倉比例，供投資者參考。例如Sea（美：SE）由今年9月起沽空比例超過5%，接近年內新高（見圖1）；嗶哩嗶哩（9626）（美：BILI）的沽空比例更接近8%（見圖2），Zoom（美：ZM）也曾經超過5%，都較去年同期增加2%左右，可見過去一年有更多「沽空大軍」在中概股中「覓食」。

因此，當市場氣氛好轉，突然有大筆資金嘗試趁低買入這些中概股，股價大升，便容易將「沽空大軍」逼埋牆角，迫使他們決定是否補倉離場。然而，若他們出手買回股票，便進一步幫手推高股價，好友便能順勢多賺一筆。事實上，近一兩個月大部分中概股的沽空比例開始下跌，也反映淡友開始投降，暫時離場。

Sea股價急升 「挾淡倉」味濃

好友暫時先勝一仗，但要支撐中概股股價，中長期而言必須依靠業績增長。不過觀察中概股第三季度業績，表現並不太好。「老大哥」騰訊（0700）該季收入增長一般，只靠收縮成本令純利提升，反映以科網為主的中概股，表現也許不如人意。有「東南亞騰訊」之稱的Sea，第三季度收入31.6億元美元，按年升17.4%，經調整虧損為3.74億美元，略為下調數碼娛樂業務分部收入，並指出因宏觀經濟不確定，決定不提供明年的收入預測。

上述情况反映管理層對明年經濟感到悲觀，但有趣的是，業績公布後Sea的股價卻大升36%，業績預期黯淡但股價急升，「挾淡倉」味道濃厚。如業績未能明顯改善，急升的股價似乎也容易引來另一批淡友入場，而好友不願承接，再度出現陰跌之勢，這也是「熊市反彈」出現的基本原因。投資者須根據沽空比例及個股業績表現，加以分析，才能較準確地判斷目前中概股的情况，到底是見底反彈，抑或只是迴光返照式的熊市反彈。

[徐風 隨風投資]

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