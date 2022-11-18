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經濟
2022年11月18日星期五
張兆聰 技術取勝
投資策略
阿里經調整純利增19% 勝預期 電商業務收入微跌 加碼逾千億回購股份
推遲轉港主要上市 今年底不會成事
騰訊熱門射擊遊戲獲批版號
恒指高位整固跌210點 險守萬八關
高盛料內地通關 助明年GDP增4.5％
遭動視暴雪停合作 網易急插近一成
MPF擴投資範圍 准推單一股市基金 中美日股基金上榜 業界表歡迎
電視收視點調查6年合約 各方擬競標
恒大傳用境內資產誘債主准重組
莎莎半年蝕1.3億虧損收窄
富途出招吸資 最高5.8厘息
內地樂華娛樂捲土重來申上市
淡馬錫投資FTX慘輸 全數撇帳21億 稱錯信「薯條哥」
馬斯克擬卸任Tesla及Twitter行政總裁
聯儲行長布拉德警告 或加息到5至7厘
動物細胞人造肉 美FDA首開綠燈
張兆聰：巿場仍重防守避險 中移動做好
植耀輝：迎世盃熱潮 百威亞太看俏
葉創成：習拜會有成果 港股觸底回升
技術取勝：中升守住上升軌
盧駿匡：大巿符合熊巿結束部分條件
徐風：中概股業績未必能支撐股價續升
周顯：港鐵被罰 管理層不受影響
譚新強：稱美國朋友思想「中國化」 是褒還是貶？
湯文亮：勉強移民 即是沽空自己
英鎊跌吸買家 倫敦物業有前景
新盤速遞：Peninsula Gardens鄰近金絲雀碼頭
凱玥現樓大宅示範單位首曝光 朗譽短期上樓書 開放式戶246呎起
議員龍漢標：辣招違習主席叮囑
市建局觀塘商廈項目 入標者資產不少於251億
西松建設2.3億沽星光行等物業
滌濤山銀主洋房3480萬沽 累減1220萬
技術取勝：中升守住上升軌
【明報專訊】比亞迪快現突破（圖）
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