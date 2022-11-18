經濟
國際金融

聯儲行長布拉德警告 或加息到5至7厘

【明報專訊】雖然聯儲局部分官員近期傾向在下月放慢加息步伐，但最終利率水平仍可能較現水平高出1厘以上。今年有投票權的「鷹王」、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨晚上調了對聯邦基金利率峰值的預期。他說，自己此前說過利率將在4.75厘至5厘見頂，不過根據最新的數據分析，「我認為至少要加息至5厘至5.25厘水平」，以遏制在40年高位徘徊的通脹率。他表示，需要更高的利率，才能實現「充分抑制」通脹的目標，而利率要達到充份抑制通脹的水平，可能要提升至5厘到7厘之間。

Nvidia上季少賺七成 遜預期

後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）則預期，聯邦基金利率提升至4.75厘5.25厘的「合理」區間後，會維持在此水平一段時期，這意味利率峰值可能較目前水平高1厘或以上。美股3大指數午夜前下滑，道指跌逾200點，標普500指數及納指跌逾1%。中國新冠感染人數增加，令市場憂慮原油需求，國際油價午夜前跌2%。另外，受到市場需求疲軟等影響，Nvidia（美：NVDA）在截至10月底的第三財季，利潤按年減少七成至6.8億億美元，經調整每股盈利58美仙，遜於預期。不過數據中心業務收入大增，有助抵消低迷的視頻遊戲晶片需求，加上向中國提供替代晶片有助緩和美國出口限制的影響，Nvidia早段股價微升。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

阿里經調整純利增19% 勝預期 電商業務收入微跌 加碼逾千億回購股份
阿里經調整純利增19% 勝預期 電商業務收入微跌 加碼逾千億回購股份
推遲轉港主要上市 今年底不會成事
推遲轉港主要上市 今年底不會成事
騰訊熱門射擊遊戲獲批版號
騰訊熱門射擊遊戲獲批版號
恒指高位整固跌210點 險守萬八關
恒指高位整固跌210點 險守萬八關
高盛料內地通關 助明年GDP增4.5％
高盛料內地通關 助明年GDP增4.5％
遭動視暴雪停合作 網易急插近一成
遭動視暴雪停合作 網易急插近一成
MPF擴投資範圍 准推單一股市基金 中美日股基金上榜 業界表歡迎
MPF擴投資範圍 准推單一股市基金 中美日股基金上榜 業界表歡迎
電視收視點調查6年合約 各方擬競標
電視收視點調查6年合約 各方擬競標
恒大傳用境內資產誘債主准重組
恒大傳用境內資產誘債主准重組
莎莎半年蝕1.3億虧損收窄
莎莎半年蝕1.3億虧損收窄
富途出招吸資 最高5.8厘息
富途出招吸資 最高5.8厘息
內地樂華娛樂捲土重來申上市
內地樂華娛樂捲土重來申上市
淡馬錫投資FTX慘輸 全數撇帳21億 稱錯信「薯條哥」
淡馬錫投資FTX慘輸 全數撇帳21億 稱錯信「薯條哥」
馬斯克擬卸任Tesla及Twitter行政總裁
馬斯克擬卸任Tesla及Twitter行政總裁
動物細胞人造肉 美FDA首開綠燈
動物細胞人造肉 美FDA首開綠燈
張兆聰：巿場仍重防守避險 中移動做好
張兆聰：巿場仍重防守避險 中移動做好
植耀輝：迎世盃熱潮 百威亞太看俏
植耀輝：迎世盃熱潮 百威亞太看俏
葉創成：習拜會有成果 港股觸底回升
葉創成：習拜會有成果 港股觸底回升
技術取勝：中升守住上升軌
技術取勝：中升守住上升軌
盧駿匡：大巿符合熊巿結束部分條件
盧駿匡：大巿符合熊巿結束部分條件
徐風：中概股業績未必能支撐股價續升
徐風：中概股業績未必能支撐股價續升
周顯：港鐵被罰 管理層不受影響
周顯：港鐵被罰 管理層不受影響
譚新強：稱美國朋友思想「中國化」 是褒還是貶？
譚新強：稱美國朋友思想「中國化」 是褒還是貶？
湯文亮：勉強移民 即是沽空自己
湯文亮：勉強移民 即是沽空自己
英鎊跌吸買家 倫敦物業有前景
英鎊跌吸買家 倫敦物業有前景
新盤速遞：Peninsula Gardens鄰近金絲雀碼頭
新盤速遞：Peninsula Gardens鄰近金絲雀碼頭
凱玥現樓大宅示範單位首曝光 朗譽短期上樓書 開放式戶246呎起
凱玥現樓大宅示範單位首曝光 朗譽短期上樓書 開放式戶246呎起
議員龍漢標：辣招違習主席叮囑
議員龍漢標：辣招違習主席叮囑
市建局觀塘商廈項目 入標者資產不少於251億
市建局觀塘商廈項目 入標者資產不少於251億
西松建設2.3億沽星光行等物業
西松建設2.3億沽星光行等物業
滌濤山銀主洋房3480萬沽 累減1220萬
滌濤山銀主洋房3480萬沽 累減1220萬