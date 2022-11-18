聯儲行長布拉德警告 或加息到5至7厘

【明報專訊】雖然聯儲局部分官員近期傾向在下月放慢加息步伐，但最終利率水平仍可能較現水平高出1厘以上。今年有投票權的「鷹王」、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨晚上調了對聯邦基金利率峰值的預期。他說，自己此前說過利率將在4.75厘至5厘見頂，不過根據最新的數據分析，「我認為至少要加息至5厘至5.25厘水平」，以遏制在40年高位徘徊的通脹率。他表示，需要更高的利率，才能實現「充分抑制」通脹的目標，而利率要達到充份抑制通脹的水平，可能要提升至5厘到7厘之間。
Nvidia上季少賺七成 遜預期
後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）則預期，聯邦基金利率提升至4.75厘5.25厘的「合理」區間後，會維持在此水平一段時期，這意味利率峰值可能較目前水平高1厘或以上。美股3大指數午夜前下滑，道指跌逾200點，標普500指數及納指跌逾1%。中國新冠感染人數增加，令市場憂慮原油需求，國際油價午夜前跌2%。另外，受到市場需求疲軟等影響，Nvidia（美：NVDA）在截至10月底的第三財季，利潤按年減少七成至6.8億億美元，經調整每股盈利58美仙，遜於預期。不過數據中心業務收入大增，有助抵消低迷的視頻遊戲晶片需求，加上向中國提供替代晶片有助緩和美國出口限制的影響，Nvidia早段股價微升。