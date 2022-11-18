馬斯克擬卸任Tesla及Twitter行政總裁

覓新CEO人選

直至去年，馬斯克仍表示，沒有制定繼任人選的計劃。馬斯克8月在Tesla股東大會稱，只要他能發揮作用，就會一直留在Tesla。但他經常表示自己是工程師，不喜歡當CEO。

馬斯克周三在庭審亦承認，現在幾乎把所有時間都花在Twitter重組，花在其他企業的精力減少。不過他預計Twitter的「基本結構調整」快將完成，最終會尋找新的CEO領導Twitter。

馬斯克說：「我希望減少自己在Twitter的時間，慢慢找其他人來管理。」除了Tesla和Twitter，他也經營火箭公司SpaceX等，他最近亦表示工作太多。

馬斯克再發電郵警告Twitter員工，若不能接受「極其硬核」（extremely hardcore）的長時間工作文化，就拿遣散費離職。此外，亞馬遜證實開始裁員，以控制成本。彭博社此前透露，裁員規模達1萬人。

（綜合報道）

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