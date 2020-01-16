經濟
國際金融

淡馬錫投資FTX慘輸 全數撇帳21億 稱錯信「薯條哥」

【明報專訊】作為全球第二大虛幣交易所的FTX上周五（11日）申請破產保護，令多家投資FTX的知名投資機構老貓燒鬚。新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek Holdings）昨發聲明稱，無論FTX申請破產保護的結果如何，都會將向FTX入股的2.75億美元（約21億港元）投資全數減值。淡馬錫去年入股前，曾對FTX進行為期8個月的盡職調查，但仍未能排除當中的投資風險。淡馬錫表示，對FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried（簡稱SBF，綽號「薯條哥」）的信任「錯付」（misplaced）。

淡馬錫去年10月向FTX International投資了2.1億美元（約16億港元），獲得約1%股權，並在今年1月斥資6500萬美元（約5億港元），購入FTX US約1.5%股份。兩項投資的總成本，在淡馬錫截至3月底總值4030億坡元（約2.3萬億港元）的投資組合中佔0.09%。

曾盡職調查 指難排除所有風險

淡馬錫指出，有人誤以為淡馬錫對FTX的投資，就是對虛擬貨幣的投資，需要澄清的是，淡馬錫沒有直接投資於虛幣。淡馬錫又稱，對FTX的投資可明顯看出，「我們透過與SBF交流所形成對其行為、判斷力及領導能力的觀感，似乎是錯誤的」。淡馬錫又為去年對FTX進行8個月的「廣泛」盡職調查辯護，稱要「排除所有投資風險是不切實際的」。

新加坡金融管理局早前表示，FTX在新加坡既沒有獲得經營執照，也不是一家豁免機構，但無法阻止新加坡用戶與海外的虛幣交易所交易。新加坡副總理兼財長黃循財表示，儘管新加坡正致力發展數碼資產創新領域，但仍會對虛幣投機採取強硬立場，尤其是對散戶投資者的炒賣。他說，新加坡此前已就收緊虛幣交易、監管散戶進行相關交易等展開咨詢，政府將審查必要的規則。

願景基金紅杉資本也全數減值

除淡馬錫以外，老虎全球管理（Tiger Global）也是較早參投FTX的大型基金。包括貝萊德（BlackRock）（美：BLK）、加拿大安大略省教師退休基金（OTPP）在內的國際投資者參投，也為FTX帶來信譽。軟銀（日：9984）旗下願景基金，以及紅杉資本此前已將其對FTX的投資全數減值。

SBF周三表示，FTX曾是矽谷的寵兒，隨着品牌不斷發展，其集團變得「過於自信和粗心」。在FTX申請破產保護後任命的新行政總裁John Ray III表示，SBF已沒有在FTX擔任職務，不能代表FTX發言。

FTX崩潰對幣圈的影響持續蔓延。Genesis的虛幣借貸部門稱，在FTX破產後遭遇「異常的提款請求」，暫停贖回及新貸款發放。虛擬貨幣交易所Gemini也宣布，為散戶提供的高收益產品暫停贖回。據稱，虛幣貸款機構BlockFi正為幾天內申請破產保護作準備。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

阿里經調整純利增19% 勝預期 電商業務收入微跌 加碼逾千億回購股份
阿里經調整純利增19% 勝預期 電商業務收入微跌 加碼逾千億回購股份
推遲轉港主要上市 今年底不會成事
推遲轉港主要上市 今年底不會成事
騰訊熱門射擊遊戲獲批版號
騰訊熱門射擊遊戲獲批版號
恒指高位整固跌210點 險守萬八關
恒指高位整固跌210點 險守萬八關
高盛料內地通關 助明年GDP增4.5％
高盛料內地通關 助明年GDP增4.5％
遭動視暴雪停合作 網易急插近一成
遭動視暴雪停合作 網易急插近一成
MPF擴投資範圍 准推單一股市基金 中美日股基金上榜 業界表歡迎
MPF擴投資範圍 准推單一股市基金 中美日股基金上榜 業界表歡迎
電視收視點調查6年合約 各方擬競標
電視收視點調查6年合約 各方擬競標
恒大傳用境內資產誘債主准重組
恒大傳用境內資產誘債主准重組
莎莎半年蝕1.3億虧損收窄
莎莎半年蝕1.3億虧損收窄
富途出招吸資 最高5.8厘息
富途出招吸資 最高5.8厘息
內地樂華娛樂捲土重來申上市
內地樂華娛樂捲土重來申上市
馬斯克擬卸任Tesla及Twitter行政總裁
馬斯克擬卸任Tesla及Twitter行政總裁
聯儲行長布拉德警告 或加息到5至7厘
聯儲行長布拉德警告 或加息到5至7厘
動物細胞人造肉 美FDA首開綠燈
動物細胞人造肉 美FDA首開綠燈
張兆聰：巿場仍重防守避險 中移動做好
張兆聰：巿場仍重防守避險 中移動做好
植耀輝：迎世盃熱潮 百威亞太看俏
植耀輝：迎世盃熱潮 百威亞太看俏
葉創成：習拜會有成果 港股觸底回升
葉創成：習拜會有成果 港股觸底回升
技術取勝：中升守住上升軌
技術取勝：中升守住上升軌
盧駿匡：大巿符合熊巿結束部分條件
盧駿匡：大巿符合熊巿結束部分條件
徐風：中概股業績未必能支撐股價續升
徐風：中概股業績未必能支撐股價續升
周顯：港鐵被罰 管理層不受影響
周顯：港鐵被罰 管理層不受影響
譚新強：稱美國朋友思想「中國化」 是褒還是貶？
譚新強：稱美國朋友思想「中國化」 是褒還是貶？
湯文亮：勉強移民 即是沽空自己
湯文亮：勉強移民 即是沽空自己
英鎊跌吸買家 倫敦物業有前景
英鎊跌吸買家 倫敦物業有前景
新盤速遞：Peninsula Gardens鄰近金絲雀碼頭
新盤速遞：Peninsula Gardens鄰近金絲雀碼頭
凱玥現樓大宅示範單位首曝光 朗譽短期上樓書 開放式戶246呎起
凱玥現樓大宅示範單位首曝光 朗譽短期上樓書 開放式戶246呎起
議員龍漢標：辣招違習主席叮囑
議員龍漢標：辣招違習主席叮囑
市建局觀塘商廈項目 入標者資產不少於251億
市建局觀塘商廈項目 入標者資產不少於251億
西松建設2.3億沽星光行等物業
西松建設2.3億沽星光行等物業
滌濤山銀主洋房3480萬沽 累減1220萬
滌濤山銀主洋房3480萬沽 累減1220萬