經濟

莎莎半年蝕1.3億虧損收窄

【明報專訊】莎莎國際（0178）公布，截至今年9月底止上半財年淨虧損收窄26.7%至1.33億元，期內營業額按年微跌2.9%至15.5億元，每股基本虧損4.3仙（見表）。公司指出，未來將大幅調整成本結構及管理原則，務求令業務持續錄得盈利，除非核心市場的防疫措施進一步升級，否則各項措施成效可在現財年完結前反映。

莎莎昨午公布業績，收市跌4.4%至1.09元。港澳業務期內零售及批發營業額按年下跌9.3%至9.85億元，同店銷售上升0.8%。公司指出，香港政府推行消費券計劃的正面效果正逐漸減弱，有部分業主更在艱難的營商環境中要求加租，莎莎堅持店舖租金原則，只在租金合理及有盈利的情况下才續租，期內淨關閉5間分店，至9月底在港共經營71間分店。

公司表示，內地業務受多地爆發疫情及社交距離措施影響，消費意欲處於新低，同店銷售錄得16.8%的跌幅。雖然期內關閉錄得虧損的店舖，但仍受疫情拖累，期內虧損按年擴大5.1%至4360萬元。截至9月底，莎莎在內地營運的店舖已減至42間，料下半財年內地業務營運虧損將大幅減少。

10月後內地同店跌14%

此外，莎莎同時公布今年10月至11月10日止的第三財季表現，期內整體營業額按年下跌1.5%，香港零售銷售及同店銷售分別升5.6%及8.7%，當中只有內地及線上業務錄得按年跌幅，內地零售銷售及同店銷售分別挫26.9%及14.1%，線上業務零售銷售亦跌11.2%。

相關字詞﹕零售業 社交距離措施 防疫措施

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