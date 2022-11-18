恒大傳用境內資產誘債主准重組

兩名知情人士透露，中國恒大及債券持有人目前正​​試圖確定哪些境內資產可以作為信用增級之用。此外，亦有接近中國恒大人士表示，由於中國恒大已將多數資產抵押予境內債權人，以及部分機構如地方政府等，故尋找可用的資產過程非常困難。而其境外核心資產則早被債權人接管。

知情人士：可用資產不多

另一個挑戰是，一名投資者已於6月份提交中國恒大的清盤呈請，如果成功將可能會降低中國恒大海外資產的價值。不過，其中一名知情人士稱，中國恒大計劃在11月28日的下一次呈請聆訊上申請延期。報道又提到，中國恒大目前包括貸款及私募債的境外債規模達到227億美元。報道指出，中國恒大在7月曾向債權人更新沒有太多細節的重組計劃，但當中向境外債權人提供的資產包中，可能包括兩個香港上市公司的股票，即恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）作為誘餌。

當時亦提到，中國恒大預計上述的更新後，將很快完成對集團的盡職調查工作，並擬在年底前公布具體的重組計劃。當時消息士指出，恒大目標是在11月前提交一份獲得主要債權人批准的提案。

碧桂園配股

亞洲對冲基金成最大買家

此外據彭博報道，碧桂園（2007）公布配股後，有對冲基金為回補對碧桂園的空頭頭寸成為了是次配股的最大買家之一，而這些基金主要位於亞洲。而在碧桂園配股當天，碧桂園的賣空量近4億股，為該股2007年上市以來最高。