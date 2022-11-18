經濟

電視收視點調查6年合約 各方擬競標

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）曾以「匪夷所思」為題在LinkedIn發帖文，試圖向外界闡述收視點作為電視台變現的重要，引起一番爭論。事隔約兩星期，原來由三家電視台及4A廣告商組成的香港電視觀眾收視調查創辦委員會（FSC），將於日內開會，討論新的6年期調查機構委任。據稱除了現有收視調查機構CSM競標之外，尚有2至3家公司角逐，更有傳被美國媒體評級委員會（MRC）旗下審核委員會暫停認證資格的Nielson（尼爾森）亦虎視眈眈。由於收視點之爭繼續成各台角力的戰場，尼爾森在美國的認證存疑下殺入競標，頓時引起業界注目。

收視點向來為多家電視台角力的主戰場，隨着商營免費電視台全部頻道於本月開通，加上香港人口及觀眾群減少，新媒體湧現下，預示免費電視台面對的競爭更激烈。由誰人主導2024至2029年的收視調查，甚至競投公司有何資格，頓時引起關注。據悉，競標所涉及的樣本戶規模，不會少過現行收視調查。

尼爾森失美國認證

競標資格受質疑

最近更有消息指，早於數個月前，FSC已陸續收到多間收視調查機構示意擬參與新的收視調查，當中包括CSM及2至3家機構，盛傳被MRC旗下審核委員會暫停認證資格的尼爾森，亦有意重返香港市場而參與競標。不過據網上媒體Insider Intelligence及Fierce Video等最新報道，因為尼爾森在美國涉及明顯的標準不合規，因此自2021年MRC已暫停對尼爾森認證，該認證至今仍未恢復，據稱尼爾森再來港競標已引起業界質疑。

擴樣本數量可信度

難逃不時負評

翻查資料，現行每隔6年一變的收視調查已不時變革。當中自2018年起接手香港收視調查的CSM，更祭出新板斧，按香港人口結構，將抽查樣本由尼爾森早年所定的約600戶，增至超過1000戶，並定期按人口組成變化更新抽查樣本，藉此增加精細度及可信度。該公司試圖引進機制，將收視調查範圍涵蓋至機頂盒、視頻及重溫節目。變革儘管持續，卻難阻業界及公眾不時負評。因此就算佔市場主要地位的TVB出口維護收視點的公信力，及作出加持，新中標者他日也難逃不時的質疑。

有不願透露身分並曾經參與過收視調查的前業界人士接受本報訪問時表示，尼爾森香港和同系美國公司表面分開經營，理論上獨立運作及投牌，其實卻屬同一控股公司。隨着外國有團體日益關注到跨國收視調查機構壟斷經營，將來的趨勢會比目前更注重大灣區收視，單憑過往在港經營收視調查經驗及外國認證，已非中標的保證。

明報記者 陳偉燊

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