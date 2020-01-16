MPF擴投資範圍 准推單一股市基金 中美日股基金上榜 業界表歡迎

明報記者 馬意文

積金局行政總監鄭恩賜表示，因應積金成員在不同階段的投資需求，強積金（MPF）計劃下的基金選擇應更多元化，故進一步擴大可投資範圍，包括受託人可提供中國A股基金、美股基金或日股基金等。他補充審批新基金時，將會按個別情况評估受託人建議，避免在同一計劃內重複出現投資目標相似的基金，亦不會批准推出收費較現有同類基金高的基金，倘若受託人建議推出的新基金並非指數基金，則須提出理據，如淨回報高於同類指數基金。

目前，MPF的中港股票基金投資範圍亦可包括A股，惟不設單純投資A股基金；至於北美股票基金則主要投資美股，加拿大股份一般只佔基金組合極低比重。

投資公會籲增另類資產

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，歡迎積金局今次的公告，因市面上的強積金產品統一性較高，變相選擇不是太多，投資者便比較冷待強積金，但目前制度上的框架仍未足夠。她以其他具類似計劃並較成熟的市場為例，歐、澳等地會包括更多資產類別，包括另類的基建類、實物類或一些新市場。但她不建議基金全部投資在這些資產上，或可設約一成投資上限，例如在債券基金加入一成的新興市場，讓資產更多元化，符合不同需要。

專研強積金的公司也認同擴闊多元化投資空間，GUM執行董事王玉麟表示，強積金是長遠的投資，因65歲領取對大部分成員也是投資年期很長，故首要考慮個人的風險承受能力，分散投資也很重要。他以40歲僱員為例，投資年期是25年，仍可選擇較進取的投資，並分散在ESG、內地相關和其他地方股票，各佔三分之一。

叢川普倡加入行業基金

積金評級主席叢川普表示，新舉措擴闊多元化投資空間，而在2022年的通脹環境中，債券及股票價格下跌，因此債券及股票為重點的傳統混合資產基金，難以提供強積金成員期望得到的分散投資回報，要提高強積金成員的多元化投資回報，關鍵是批准加入與傳統金融資產相關性低或相關性相反的基金。他認為積金局未來可考慮加入行業基金，例如科技行業是大勢所趨，很多有關股份都具較大潛力，康健行業也可考慮，因任何地方都會需要。