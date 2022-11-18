遭動視暴雪停合作 網易急插近一成

上季經調整淨利潤升94%

首席執行官兼董事丁磊在業績會上表示，仍非常希望繼續代理暴雪遊戲，但談判遠超預期，強調中止合作不會對公司造成實質影響。

網易與動視暴雪於2008起簽訂許可協議，雙方合作在今年中曾傳出意見分歧。暴雪表示，與網易現有授權協議將在明年1月23日到期，將暫停在內地大部分的暴雪遊戲，意味雙方將結束長達14年的合作關係。

丁磊表示，集團為談判「作出很多努力，但暴雪所提出的核心條款，包括長遠運營、玩家權益等，屬網易不能接受」。網易續稱，暴雪對網易去年及今年首9個月淨收入和淨利潤貢獻百分比均屬低個位數，料不會對業績造成重大影響。投行摩通指，估計涉及暴雪佔網易去年全年收入及運營溢利各7％及5％。網易昨日收報103.5港元，全日跌9.1％。

網易亦宣布，再推新一輪回購計劃，在不超過36個月期限內，回購金額不超過50億美元流通在外的ADS和普通股。董事會亦批准旗下公司網易有道（美：DAO）回購總額不超過5000萬美元的ADS。