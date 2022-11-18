經濟

騰訊熱門射擊遊戲獲批版號

【明報專訊】騰訊（0700）管理層周三季績後預告快將有遊戲獲批後，內地國家新聞出版署昨晚公布最新遊戲審批信息中，騰訊榜上有名，出現熱門射擊類遊戲今年「零的突破」。另外，騰訊季績勝預期，美股ADR周三亦較港收市高逾5%，惟昨日在港股價未能承接升勢，早段最多跌逾4%，午後曾倒升再向下，收市跌0.82%至292元。

多家券商調高目標價

市場一直關注騰訊遊戲業務的進展，總裁劉熾平亦在周三的分析員會議提到，今年9月已取得新遊戲版號，日後業務會與行業新監管環境保持一致，以推動明年實現增長。近期內地監管取態更支持互聯網行業發展，料不久後可再獲批版號。翻查資料，騰訊今年9月獲批首個遊戲版號，但並非直接獲批，而是向其間接全資持股的南京網典科技有限公司旗下的「健康保衛戰」批出版號。今次獲批版號的為騰訊旗下天美工作室研發的遊戲「合金彈頭：覺醒」，遊戲直接由深圳市騰訊計算機系統有限公司出版及營運，並為熱門的射擊類遊戲。

騰訊連續四季經調整盈利錄得跌幅後終轉正，多家券商調高目標價（見表），當中以華興資本最牛看460元，較昨日潛在升幅高達57%。大行高盛表示，騰訊第三季盈利勝預期，較該行原先估計提前一季回復正增長，料第四季盈利增長將加速，純利有望按年增長18%，加上將在明年重新發布的遊戲管道，以及雲和金融科技業務增長正常化，有望支持明年逐步和可持續盈利復蘇。該行將今年至2024年的收入預測下調1至2%，同時將今年純利預測上調3%，根據調整後的盈利，輕微調低騰訊目標價至432元，維持「買入」評級。

摩根士丹利認為，騰訊遊戲業務尚未走出困境，預料今季持續面臨壓力，遊戲業務總收入料按年跌2%，以反映整個行業收入疲軟及欠缺新主要遊戲，不過限制未成年人士打機的影響有望放緩。

相關字詞﹕遊戲 金融科技 摩根士丹利 高盛 騰訊

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