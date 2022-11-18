經濟

阿里經調整純利增19% 勝預期 電商業務收入微跌 加碼逾千億回購股份

【明報專訊】龍頭科企阿里巴巴（9988）昨收市後「放榜」。截至今年9月底止3個月，受惠於「到家」及「到目的地」業務虧損大幅收窄、菜鳥扭虧為盈等正面表現，集團經調整純利按年增加18.6%至338.2億元（人民幣，下同），勝市場預期的292.89億元。阿里董事會主席兼首席執行官張勇昨於分析員會議上稱，在不確定的宏觀環境下，集團採取的各項降本增效措施於上季收到初步積極成果，未來不僅會關注短期內業務或用戶規模的增長，更會關注業務質量的穩定提升，以及投資服務客戶核心價值的能力建設。

明報記者 蔡穎霖

受業績刺激，截至昨晚約11時，阿里美股（美：BABA）升逾4%，折合約79.8港元，較本港收市高2%；阿里港股昨天微跌0.7%，收報78.25元。

阿里美股早段較港升逾2%

此外，阿里昨天再提「加碼」回購計劃，由目前的250億美元，進一步增加150億美元（約1170億港元），升至400億美元，並將有效期延長至2025年底。阿里首席財務官徐宏指出，在現行的250億美元回購計劃下，集團已完成約180億元回購。事實上，自阿里於2020年底宣布進行100億美元回購以來，集團已經3度擴大回購規模。

若將財務表現按業務劃分，包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬等的中國商業分部收入按年微跌0.5%至1354.31億元，經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增加6.4%至439.8億元。阿里解釋，主要由於消費需求減少、新冠病毒疫情反覆和競爭持續所影響，淘寶和天貓的線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）按年錄得低單位數下降。

此外，包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的國際商業分部收入按年增4.3%至157.47億元，經調整LBITDA由去年同期虧損24.81億元，大幅收窄至上季虧損9.6億元，業務虧損顯著改善。

菜鳥扭虧為盈 收入大增36％

阿里上季表現勝市場預期，由虧轉盈的菜鳥業務實屬「功臣」之一。期內菜鳥收入按年增加35.8%至133.67億元，主要因為本地消費者物流服務收入增加，及國際物流履約解決方案服務收入增加。分部業務經調整EBITDA由去年同期的虧損3.15億元，轉為上季賺1.25億元。

張勇指出，關注到國家防疫政策上的最新調整，以及有關部門最近對於促進數字經濟、平台企業高質量發展等積極表態，相信疫情終將過去，社會經濟生活終將回歸正常。他認為，一旦疫情有所緩解、生活步伐回復正常，將會有助消費信心的增加，對類似阿里的公司，甚至整個社會而言也是好事。

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