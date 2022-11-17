九倉凌緣庭料海港城聖誕丁財兩旺

她又相信，今年將會是疫情以來遊客最多的一年，不擔心港人到外地旅遊影響商場人流及銷售額。同時，她對明年零售市道樂觀，認為因政府放寬社交距離措施，加上有消息指明年有機會與內地通關，近期商戶亦較以往積極。尖沙嘴海運大廈露天廣場今年的大型聖誕裝置於昨晚舉行亮燈儀式，以「我們的快樂聖誕 UniChristmas」為題，將廣場打造成「旋轉獨角獸樂園」。

新地斥逾600萬 推廣兩商場

另新地（0016）旗下南昌站V Walk及屯門站V city，斥資逾600萬元作推廣。新地代理租務副總經理孫雅茵表示，旗下兩商場由上季起密集式推出周年感謝祭、消費券爆買爆賞等各類型推廣活動，商場人流及生意額按年增長分別12%及13%。

隨着政府派發消費券及疫情緩和，不少準新人計劃結婚，吸引市民大手購買金飾，帶動珠寶、鐘表商戶銷售額按年升25%。另近年市民比較注重健康，購買更多健康產品調理補身，健康食品商戶銷售額升幅高達30%。

為迎接世界盃，信和集團奧海城與Now TV合作，於主題中庭特設OC×Now TV體驗館，球迷除了可以透過AR應用程式與心愛球星合照外，更在16強賽事起預約包廂形式以AR應用程式同步觀看賽事。