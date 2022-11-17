劉心悠2250萬「首置」購清水灣道村屋

4房1套間隔 低市價5%

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢清水灣道澳貝村單號村屋全幢成交，建築面積2100方呎，4房1套間隔，望山景，原叫價2480萬元，累減230萬元或9.3%，以2250萬元沽出，建呎10,714元，低市價5%。資料顯示，買家以劉凡平（Liu Fan Ping）作登記，與劉心悠原名相同，本報記者昨向劉心悠所屬公司查詢，發言人確認買家為劉心悠，但暫未決定會否入住。

出生於台灣的劉心悠，來港發展後一直租住單位，2018年出席萬科香港旗下屯門新盤上源宣傳活動時指，香港樓價「算貴」，要勤力工作才能負擔，自己在香港租樓，未有購買物業，但選擇居住環境時，會以單位的實用面積為首要條件，亦會留意住所的物業管理和保安，才會住得舒服安心。資料顯示，劉心悠今次入市，是以首置名義入市，只需付樓價4.25%印花稅。今次沽出物業之原業主，2008年3月以1580萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利670萬元或42%。

凱樂苑2房未補價實呎失守萬元

另外，資助房屋未補價成交同樣放緩，房委會資料顯示，11月首半月錄15宗未補價資助房屋成交，較上月同期減少逾33%，亦為今年3月同期零成交後交投最淡靜，其中屢誕「居屋王」的長沙灣凱樂苑，實用面積477方呎的A座低層17室，兩房間隔，以460萬元未補地價售出，實呎9644元，成交價及呎價均見屋苑二手新低，實呎更首次跌穿1萬元，原業主2019年3月以327.62萬元向房委會未補價購入，帳面獲利132.38萬元或約四成。

映日灣開放式單位383萬易手

中原地產高級資深區域營業董事程尚傑表示，荃灣映日灣3座中層C室，實用面積219方呎，屬開放式單位，以383萬元沽出，實呎17,489元。原業主2019年8月約387萬元一手買入，持貨逾3年，帳面蝕約4萬元，若連使費料實蝕逾17.5萬元或約4.5%。