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經濟
2022年11月17日星期四
張兆聰 技術取勝
投資策略
騰訊10股派1股美團 總值1555億 全年股息率料逾6厘 ADR升近4％
官媒突轉口風 稱重視電子遊戲價值
經調整純利增1.6% 連跌4季後首回升
SpaceX傳再融資 估值追近抖音
子公司遭舜宇控侵權 瑞聲急挫近一成
萬馬國際德第二上市 業界憂攤薄港股市場
雅居樂折讓18%配股 拖累內房急回 股價挫逾兩成 集資額不足8億
內地上月70大中城市新樓均價跌幅逾7年最大
騰訊收市倒升逾2% 港股高位回吐喘穩
毛記葵涌持股物理治療中心將結業
一田CEO料購物日營業額升一成
東方表行中期少賺9% 派息減
英上月通脹11.1% 再創41年新高 倘撇除能源補貼 通脹率升至13.8%
歐央行警告 金融風險升溫
蘋果擬減依賴亞洲廠 傳採購美國本土晶片
張兆聰：騰訊季績穩定 股價有條件再上
徐風：騰訊派美團 短線料先升後跌
技術取勝：石藥20天線試博反彈
劉強東捐149億 胡潤慈善榜膺冠
芒格讚Tesla係美國汽車產業「小奇蹟」
周顯：FTX爆煲如虛幣雷曼效應
湯文亮：換樓是賣樓的最佳理由
市建局觀塘商廈項目邀19財團入標 估值大縮水低見不足百億 測量師料存流標風險
鄧成波家族不足50萬租出煥然樓
劉心悠2250萬「首置」購清水灣道村屋
薈藍個別撻訂貨 加價一成重推
九倉凌緣庭料海港城聖誕丁財兩旺
葉創成：馬時亨曾智華：買自住樓此其時
參考卓慧思下台教訓 聯匯不宜輕易改動
技術取勝：石藥20天線試博反彈
【明報專訊】中廣核礦業整固待爆上（圖）
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