英上月通脹11.1% 再創41年新高 倘撇除能源補貼 通脹率升至13.8%

英國10月份的通脹水平，較9月份的10.1%高出1個百分點。英國國家統計局稱，今次通脹影響最低收入家庭最甚，尤其食品及非酒精類食品價格，創出自1977年以來升幅最大。在英國的富裕一群雖然同樣面對能源及食品價格急升，但其所面對的通脹升幅只是10.5%，而最低收入一群面對打擊更大，他們的通脹率其實達到11.9%。

今公布預算案 財相：配合英倫銀行壓縮財赤

將於今天公布新財政預算的英國財政大臣侯俊偉回應傳媒時稱，需要對上漲的物價採取強硬及必要的措施。這是他們的責任，並負責任地以國家的財政，去幫助英倫銀行去履行其使命，將通脹水平推回到目標水平。他更說，會配合英倫銀行採取艱難但需要的措施壓縮財赤。他預告，新的目標是削減債務同時，保護受影響的一群。英鎊兌美元一度上升0.3%，其後升幅收窄，截至昨晚9時45分，英鎊兌美元見1.19。

英國的10月份通脹高企在11.1%同時，其他歐洲主要國家同月亦面對雙位數字通脹，逐步邁向20%大關。當中德國、比利時、荷蘭的通脹水平分別達到11.6%、13.1%及16.8%，波羅的海三國的通脹更已超過20%，當中以愛沙尼亞最高，達到22.8%。反而法國的通脹則控制在7.1%。

此外，美國商務部公布10月份零售數據顯示，整體零售額升1.3%，創今年2月份以來最大升幅，較經濟學家預期增長1%的幅度為多，超過預期。若不包括汽油和汽車，10月份的零售銷售增長0.9%。有關數據反映，儘管通脹高企，消費者需求保持上升。

美上月整體零售額升1.3% 超預期

美國零售數據一出，美國道指期貨應聲下跌，至今早凌晨零時，道指跌31點，報33,561點，標普500指數跌29點，報3962點，納斯達克指數跌89點，報11,291點。歐洲市場方面則表現偏軟，德國DAX指數跌幅最大，跌0.8%，法國CAC 40指數跌0.5%，英國富時100指數跌0.1%。

（綜合報道）

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