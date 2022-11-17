騰訊收市倒升逾2% 港股高位回吐喘穩

北水主要買入盈富騰訊國指ETF

恒指昨早低開173點後走勢反覆，午後跌幅曾擴大至跌311點，收市跌86點至18,256點，全日高低波幅382點。國指昨收市跌43點或0.7%，報6225點；恒生科技指數收報3805點，跌0.23%。跌市成交略減至約1733億元，北水連續兩日錄得淨流入，淨買盤回升至43.35億元，主要買入盈富基金（2800）、騰訊及國指ETF（2828），分別淨流入18.82億、15.09億及8.47億元。

內房連環配股，市場憂慮陸續有來，雅居樂（3383）收市挫23.3%至2.5元；碧桂園（2007）急挫15.3%至2.71元，是跌幅最大的藍籌，旭輝（0884）亦大跌13.9%。內地官媒發文指電子遊戲產業的價值機不可失，相關股份尾市彈起，網易（9999）收市升3.5%至113.8元；赤子城（9911）及網龍（0777）亦分別升3.1%及2.9%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，市場主要觀望騰訊及阿里巴巴（9988）業績，加上波蘭遇襲令早段跌幅較大，不過美國總統拜登澄清非俄羅斯發射導彈後，美期止跌回升，地緣政治危機放緩，帶動港股向上。

分析：恒指有望守18000點反覆向上

林樵基預計短期內港股會較為淡靜，不過內地已有多項利好政策出台，市場氣氛好轉，對科網股的業績前景更樂觀，而且港股連升3日但估值依然廉宜，恒指有望守住18,000點水平反覆向上，資金將輪炒各板塊。