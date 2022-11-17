SpaceX傳再融資 估值追近抖音

馬斯克Twitter回應「不實」

彭博社引述消息稱，SpaceX今輪融資的估值相等於每股85美元，投資者可在員工通過私募或要約收購賣出股票的同時，以相同的估值購買SpaceX的新股。事實上，SpaceX較早前亦於年內融資，當時估值為1250億美元，當時融資價格為每股70美元。若新一輪融資成功，SpaceX估值將再大增兩成。不過，馬斯克以「不實」作出回應，SpaceX亦未有回覆置評。

FBI：抖音美續運營威脅國家安全

據8月公布胡潤獨角獸排行榜，抖音估值1.34億元人民幣，折合約1890億美元，仍高踞全球首位，但估計較去年底大跌逾1萬億元人民幣；當時Space X估值8400億元人民幣，折合約1185億美元，緊隨抖音，僅當時估值上升約兩成，此消彼長勢頭明顯。

另外，美國聯邦調查局（FBI）指出，允許抖音在美國繼續運營的潛在協議構成國家安全威脅。FBI局長Christopher Wray稱，中國政府可能使用抖音來收集數以百萬用戶的數據，或者用於控制推薦算法，有可能控制數以百萬設備上的軟件。FBI稱，已向正在考慮該協議的美國外國投資委員會表示關切。