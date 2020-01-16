美上月PPI升幅放緩至8% 逾一年最低

沃爾瑪業績佳 上調前景預測

傳出將大規模裁員的亞馬遜（美：AMZN），午夜前股價升3%。《紐約時報》引述知情人士稱，亞馬遜最早於本周開始裁員1萬人，主要集中在設備、零售及人力資源部門，將會是亞馬遜歷來最大規模的裁員。蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克則表示，在招聘方面將非常審慎，其股價午夜前升3%。

通脹高位徘徊之際，部分零售股表現強勁。美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）在截至10月底的第三財季，收入按年增長近9%至1528.1億美元，調整後每股盈利1.5美元，無論收入及盈利均勝於預期。隨着銷售額增加，且庫存積壓問題緩和，沃爾瑪上調前景預測，並宣布新的價值200億美元股票回購計劃，其股價早段升7%。

（綜合報道）

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