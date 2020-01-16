經濟
國際金融

日本上季GDP 意外收縮1.2%

【明報專訊】日圓貶值令日本經濟復蘇動力受挫，第三季GDP出乎意料萎縮。剔除物價變動因素後的實際GDP，按季收縮0.3%；換算成年率萎縮1.2%，與經濟師預期的1.2%升幅大相逕庭。這是去年第三季以來，日本GDP再次錄得負增長。由於日圓貶值，進口額升幅遠超出口，拖低整體GDP，而個人消費也受物價上漲等影響而增長放慢。

日圓貶值 進口升幅遠超出口

日圓兌美元今年迄今貶值約兩成。日本政府自9月以來多次入市支撐日圓。受日圓疲軟影響，日本第三季進口額按季增5.2%，增幅遠高於1.9%的出口額。出口額減去進口額「外需」項目，把日本第三季GDP按季抹去0.7個百分點。

環球通脹及歐美加息，導致海外市場經濟增長放慢，為日本前景帶來不利因素。標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的分析指出，當日圓急速貶值，令企業面臨進口成本上漲的打擊，加上海外經濟放緩，令它們不能輕易將成本轉嫁給海外客戶。

雖然日本政府解除了對新冠防疫的限制，惟疫情仍然持續。第三季個人消費按季僅增0.3%，較次季的1.2%升幅顯著收窄。包括個人消費及設備投資等在內的「內需」項目，為日本第三季GDP的按季變幅貢獻0.4個百分點。

日本內閣官房長官松野博一昨表示，家庭收支及企業的經營環境比較嚴峻，強調將爭取盡早通過價值29.1萬億日圓（約1.6萬億港元）的2022年度第二次補充預算案，為綜合經濟對策提供支援。市場期望，包括旅遊補貼等刺激措施能提振個人支出。大和證券預計，家庭支出將強勁復蘇，日本第四季GDP按季折合成年率可增長4.4%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

葵涌地呎價4390 低8年前同區35% 中信泰富：投資額40億 料每呎售價1.8萬起
葵涌地呎價4390 低8年前同區35% 中信泰富：投資額40億 料每呎售價1.8萬起
港島南岸5期批建兩幢住宅 最高35層
港島南岸5期批建兩幢住宅 最高35層
「龍牀盤」169呎賣250萬 蝕兩成屋苑最傷
「龍牀盤」169呎賣250萬 蝕兩成屋苑最傷
凱樂苑兩房未補價撲700萬 逆市破頂
凱樂苑兩房未補價撲700萬 逆市破頂
凱玥複式近萬呎 全港最大分層戶
凱玥複式近萬呎 全港最大分層戶
港股低位彈逾兩成 進技術牛市 習拜會利好 恒指再升723點企穩萬八
港股低位彈逾兩成 進技術牛市 習拜會利好 恒指再升723點企穩萬八
大市成交旺 大和：港交所目標415元
大市成交旺 大和：港交所目標415元
京東科技擬港上市 爭取年底獲批
京東科技擬港上市 爭取年底獲批
碧桂園大折讓18%配股 淨籌39億 股價曾急回15% 收市僅跌2%
碧桂園大折讓18%配股 淨籌39億 股價曾急回15% 收市僅跌2%
傳融創重組境內債涉154億
傳融創重組境內債涉154億
內地工業零售固投齊遜預期
內地工業零售固投齊遜預期
股神首披露建倉 台積電升近8% 涉資約41億美元 昨晚ADR早段飈13％
股神首披露建倉 台積電升近8% 涉資約41億美元 昨晚ADR早段飈13％
路透：騰訊再裁員 集中視頻遊戲雲業務
路透：騰訊再裁員 集中視頻遊戲雲業務
會財局：有核數師違規 轉調查部跟進
會財局：有核數師違規 轉調查部跟進
大摩料長和或回購46億元股份
大摩料長和或回購46億元股份
金山軟件上季虧損逾60億
金山軟件上季虧損逾60億
瑞信傳開始裁員 亞太區多名高層離職
瑞信傳開始裁員 亞太區多名高層離職
賀一誠：爭取非博彩業佔GDP六成
賀一誠：爭取非博彩業佔GDP六成
長江存儲下月恐列美貿易黑名單 美官員指新管制或涉數十家中資
長江存儲下月恐列美貿易黑名單 美官員指新管制或涉數十家中資
美上月PPI升幅放緩至8% 逾一年最低
美上月PPI升幅放緩至8% 逾一年最低
張兆聰：電器需求穩 留意A股美的
張兆聰：電器需求穩 留意A股美的
徐風：巴郡投資科技股只選行業龍頭
徐風：巴郡投資科技股只選行業龍頭
涂國彬：虛幣危機通脹回落 年底前金價反覆走強
涂國彬：虛幣危機通脹回落 年底前金價反覆走強
技術取勝：京城機電短線目標3.4元
技術取勝：京城機電短線目標3.4元
周顯：農地投資價值永恆
周顯：農地投資價值永恆
湯文亮：美國人民不想與中國為敵
湯文亮：美國人民不想與中國為敵
帝御享黃金海岸風光 戶型多元化
帝御享黃金海岸風光 戶型多元化
鄰近黃金海岸商場 設超市餐廳
鄰近黃金海岸商場 設超市餐廳
劉敬華：安本：新富族撐起中國消費
劉敬華：安本：新富族撐起中國消費