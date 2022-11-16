長江存儲下月恐列美貿易黑名單 美官員指新管制或涉數十家中資

美國商務部於10月7日將長江存儲及另外30家中國實體，列入「未經核實」實體名單（unverified list）。美國出口商向「未經核實」名單上的企業出口貨品前，須進行額外的盡職調查，並且可能需要向美國商務部申請更多許可證。

美官員本月赴荷蘭 促同採出口管制

根據美國最近頒布的出口管制條例，若「未經核實」名單上的企業，不配合美國政府的核查，美國政府可在相關企業被列入「未經核實」名單後的60天，將它們列入被稱為「貿易黑名單」的「實體名單」（entity list），令相關企業面臨更嚴厲的貿易制裁。

負責出口管制的商務部助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）的講稿指出，新的出口管制措施，適用於長江存儲及其餘30家中國企業，以及此前已在「未經核實」名單上的另外50家企業。此外，美國商務部也在調查長江存儲向被列入「實體名單」的華為銷售晶片，是否違反美國的出口管制條例。若企業被列入「實體名單」，其供應商必須尋求美國商務部特殊許可，才可向該企業發貨，就算是低技術含量的產品，也須事前獲得審批。

美國政府於10月7日頒布的晶片出口新規，禁止向中國出口的高端晶片及製程設備，已由10納米以下，擴大至14納米以下，且包括涉及人工智能（AI）及超級電腦等高速運算晶片，以及128層以上的快閃記憶體等產品。《金融時報》引述知情人士稱，美國為阻止中國開發先進半導體技術，一直爭取與日本及荷蘭採取一致行動，而3國原訂今年就10納米以下製程的晶片技術出口限制，敲定臨時協議。不過這協議尚未達成之際，美國就單方面搶先頒布新禁令，將相關管制擴大至14納米以下，令部分官員感驚訝。

歐多家晶片商稱無意撤出中國

據稱，荷蘭方面憂慮對其晶片行業的影響。《金融時報》的消息指，美國商務部次長埃斯特韋斯（Alan Estevez）及白宮國家安全官員Tarun Chhabra將於本月赴荷蘭，設法促成出口管制協議。據稱，由於中芯國際（0981）開發出一款7納米晶片，令美國急於將出口技術管制擴大至14納米以下，使中芯國際難以在良率具成本效益下，開發更先進的晶片。

目前高端晶片製造設備行業，主要由荷蘭光刻機生產商ASML（美：ASML）、美國的科磊（美：KLAC）、Applied Materials（美：AMAT）及Lam Research（美：LRCX），以及日本東京威力科創（日：8035）控制。

《金融時報》報道，包括意法半導體（STMicroelectronics）（美：STM）、英飛凌（Infineon）（德：IFX）及恩智浦半導體（美：NXPI）在內的歐洲頂級晶片製造商周一表示，雖然它們會遵守美國對中國的半導體出口管制，但並無計劃撤出中國。

（綜合報道）

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