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經濟
2022年11月16日星期三
張兆聰 技術取勝
投資策略
葵涌地呎價4390 低8年前同區35% 中信泰富：投資額40億 料每呎售價1.8萬起
港島南岸5期批建兩幢住宅 最高35層
「龍牀盤」169呎賣250萬 蝕兩成屋苑最傷
凱樂苑兩房未補價撲700萬 逆市破頂
凱玥複式近萬呎 全港最大分層戶
港股低位彈逾兩成 進技術牛市 習拜會利好 恒指再升723點企穩萬八
大市成交旺 大和：港交所目標415元
京東科技擬港上市 爭取年底獲批
碧桂園大折讓18%配股 淨籌39億 股價曾急回15% 收市僅跌2%
傳融創重組境內債涉154億
內地工業零售固投齊遜預期
股神首披露建倉 台積電升近8% 涉資約41億美元 昨晚ADR早段飈13％
路透：騰訊再裁員 集中視頻遊戲雲業務
會財局：有核數師違規 轉調查部跟進
大摩料長和或回購46億元股份
金山軟件上季虧損逾60億
瑞信傳開始裁員 亞太區多名高層離職
賀一誠：爭取非博彩業佔GDP六成
長江存儲下月恐列美貿易黑名單 美官員指新管制或涉數十家中資
日本上季GDP 意外收縮1.2%
美上月PPI升幅放緩至8% 逾一年最低
張兆聰：電器需求穩 留意A股美的
徐風：巴郡投資科技股只選行業龍頭
涂國彬：虛幣危機通脹回落 年底前金價反覆走強
技術取勝：京城機電短線目標3.4元
周顯：農地投資價值永恆
湯文亮：美國人民不想與中國為敵
帝御享黃金海岸風光 戶型多元化
鄰近黃金海岸商場 設超市餐廳
劉敬華：安本：新富族撐起中國消費
技術取勝：京城機電短線目標3.4元
【明報專訊】康師傅宜突破12元阻力（圖）
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葵涌地呎價4390 低8年前同區35% 中信泰富：投資額40億 料每呎售價1.8萬起
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