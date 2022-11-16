金山軟件上季虧損逾60億

稱受投資金山雲減值撥備影響

公司解釋，期內大幅虧損主要由於對金山雲（美：KC）的投資計提減值撥備。截今年9月底，公司持有在納斯達克掛牌的金山雲若干普通股，公司觀察到於金山雲之投資的可收回金額受到金山雲股價低迷及近期財務表現的重大影響，遂作出減值評估，並計提減值虧損稅前64.86億元。金山軟件上月6日發盈警，表明因手持14.23億股金山雲，需要作出介乎56億至65億元稅前及稅後淨額介乎約50億至59億元的撥備。資料顯示，金山雲股價由年初至9月底累計下跌87%，截至昨日仍累跌80%。

金山雲股價今年累跌80%

期內來自辦公軟件及服務業務的收益為10.04億元，按年升25%，按季增長9%；主要產品月活躍設備數5.78億，按年增11%。來自網絡遊戲及其他業務收益為8.32億元，按年升18%，按季倒退18%；公司指出，網絡遊戲收益按年增長主要由於去年第四季發布手遊包括《劍俠世界3》和《劍網1：歸來》等收益貢獻，部分被現有遊戲收益減少所抵消，按季收益下降主要反映若干現有遊戲收益減少。

公司因改進產品增聘員工以及員工相關開支，部分被若干網絡遊戲項目外包開支減少所抵消，金山軟件第三季研發成本為6.41億元，較去年同期增3%，按季持平。金山軟件股價昨收報26.25港元，升3.8%。