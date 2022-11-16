大摩料長和或回購46億元股份

相當於售英鐵塔回籠資金25%

大摩指出，46億元相當於長和用出售英國鐵塔資產回籠資金的25%，去回購約2.5%股本，以抵消出售資產後每股盈利的攤薄效應。大摩亦預期長和另會將餘下資金的大部分用於減債，料可將淨負債率由今年上半年度的20.5%，壓低至17.5%。基於上半年度長和總值2840億元的債務中，定息及浮息債的比例各佔67%及33%，若然息率上浮300點子即3厘，利息開支會增加26億元，因此料主要償還浮息債務。長和昨日收報44.15元，升4.1%。

和黃醫藥戰略更新 冀加快盈利

另外，長和持股34.87%的和黃醫藥（0013）公布戰略更新，旨在加快盈利之路。公司將專注最有可能推動近期價值的藥物，並擬將有助治療直腸癌的呋喹替尼（fruquintinib）進行全球註冊。另某些早期研究不會再被優先考慮用於內部開發，某些其他專案會考慮外部商業機會。集團亦將尋求潛在合作伙伴，將其藥物在中國境外商業化，將會交代簡化組織、重新部署關鍵人才等計劃。

按聯交所資料披露，和黃醫藥基金股東美國資本集團，11月11日在場內以平均價15.592元減持484.6萬股或0.56%，套現約7555.88萬元。計及今次減持，資本集團自 10月下旬以來已連續4次減持和黃醫藥，持股量由8.04%降至最新披露4.71%，由於已低於申報門檻，因此日後若再減持亦毋須申報。