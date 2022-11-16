路透：騰訊再裁員 集中視頻遊戲雲業務

路透報道，騰訊新一輪裁員行動已展開，涉及其6個營業部門中的3個，即「平台與內容」（PCG）、以遊戲為中心的「互動娛樂」（IEG）及「雲與智慧產業」（CSIG）。報道又引用兩名消息人士稱，IEG若干工作人員上周被告知已被解僱，又指騰訊對消息拒絕置評。

騰訊音樂上季多賺逾四成

另外，騰訊音樂公布今年9月底止第三季業績，受惠於在線音樂訂閱收入增長，純利按年增長43.4%，達到10.6億元；非國際財務報告準則下純利達13.8億元，按年增長35.9%。期內總收入則有73.7億元，按年下跌5.6%。

季內集團在線音樂服務及社交娛樂服務的月活躍用戶分別有5.87億戶及1.55億戶，按年跌7.7%及24.4%。兩項業務付費戶分別有8530萬名及740萬名，分別按年增長19.8%及下跌26%。受惠於內容成本的有效控制，以及經營成本效率改善，同時受益於廣告服務和數字專輯銷售收入增長，季內的毛利率按年增加3個百分點，達到32.6%。

該集團執行董事長彭迦信指出，基於對發展前景的信心，截至第三季度尾，集團已經完成超過8億美元的股份回購。