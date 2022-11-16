經濟

內地工業零售固投齊遜預期

【明報專訊】中國多項10月經濟數據陸續「出爐」，普遍反映10月內地經濟表現不如預期，甚至出現放緩迹象。當中，昨天公布的10月工業生產按年增長5%，遜於市場預期，亦較9月增幅放緩；同期零售銷售更按年倒退0.5%，遜市場預期的升0.7%，為5月以來首次出現萎縮。不過，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，中國政府今月推出多項刺激房地產政策，加上放寬入境至「 5+3」，帶動經濟活動逐步復蘇，有關利民效益將在未來兩個月反映，料第四季經濟表現較上季好。

莊太量：逐步復蘇 第四季料好轉

昨天同時公布首10月固定資產投資按年升5.8%，房地產投資按年跌8.8%，均遜於預期，至於同期住宅物業銷售按年跌28.2%，亦只較首9個月的倒退28.6%有輕微改善。莊太量預料，多項房地產救市政策能有效推動融資，為市場發出良好信號，增強發展商信心和市民買樓意慾，帶動私人消費增長。莊太量又預料，下一波刺激消費措施將擴至電商、教育領域，以紓解民生，推動內需市場。

莊稱，雖然中國政府多次強調「動態清零」，但從近日放寬入境檢疫至「5+3」，可預料當局正考慮逐步放寬各項防疫政策，大方向為重新對外開放。莊又稱，儘管第四季開局不佳，但隨着放寬措施續增，疊加利民政策，料第四季整體表現較第三季好轉，但反彈力不強，亦不及去年的高位。

10月工業生產增長輕微放緩，服務業生產按年僅增長0.1%，為五個月來最低水平。至於導致零售額下跌的主要原因是餐飲服務（包括外出用膳）大幅按年下跌8.1%；汽車銷售增速亦從9月的14.2%大幅放緩至3.9%。

零售5月以來首下跌

主因餐飲服務大跌8%

內地多區疫情爆發，供需兩端受挫，早前公布10月份製造業PMI指數跌至49.2，差過預期的49.8，仍處於收縮區間； 社會規模融資達9079億元人民幣，遠低於預期的1.6萬億元人民幣；而10月進出口表現（人民幣計價）分別按年升6.8%及7%，同樣低於預期數字。

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