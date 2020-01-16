經濟

傳融創重組境內債涉154億

【明報專訊】內房投資氣氛轉佳下，再有內房釋出重組計劃。據內地《澎湃新聞》報道，從知情人士了解到，曾是內房龍頭的融創中國（1918）旗下境內發債主體「融創房地產集團」，正準備對其境內的債券進行整體重組，目前正在對重組條款進行磋商。截至目前，融創房地產存續境內債券及關聯ABS規模合計約154億元人民幣。

融創房地產集團曾在上周五於上交所發布有關其境內債的重大事項公告，指因重大事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者權益，根據上交所規定，公司申請將公司債券自本周一開市起停牌。

遭商人提清盤呈請 今聆訊

融創表示，須停牌的境內債券包括「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」和「20融創02」，復牌時間另行公告。此外，融創中國此前遭商人陳淮軍提出清盤呈請，將在今日上午9時30分進行清盤呈請聆訊。

早前富力地產（2777）、龍光（3380）都已提出境內債重組，當中富力上周四公布，獲債權人同意將八隻境內債續期。富力稱，在展期通過後，8筆債券加權平均到期期限從約4個月成功延長至3年以上，認為整體展期事項能夠有效緩解本公司流動資金壓力等。

至於龍光早前則傳出正推進境內債務全面重組展期，已於11月3日向機構投資人提交一份重組方案。

相關字詞﹕內房 融創中國 龍光 富力

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