碧桂園大折讓18%配股 淨籌39億 股價曾急回15% 收市僅跌2%

券商感意外 或降流動性風險

券商銀河聯昌對碧桂園突然抽水直言有些意外，但不認為有太大負面影響，因碧桂園配股籌集資金可以增強其股本及改善流動性，從而降低流動性風險。該行中國內地及香港研究主管鄭懷武指出，碧桂園配股的舉措可能會損害行業情緒，但認為行業在近期眾多好消息下，可能超越此影響，特別是在中央政府強而有力的政策支持下，開發商流動性風險降低，故整體而言維持對行業正面看法。而碧桂園2022年市帳率僅0.3倍，估值誘人，故碧桂園仍是該行首選的大型民營內房之一。

近期內地多重出招，包括人行金援2500億元人民幣助內房再融資、多個部門推出「16招」助內房境內債延期一年，以及要求商業銀行鬆綁預售監管帳戶等。投行野村認為，最近的內房政策或意味「沃爾克時刻（Volcker Moment）」的緊縮政策或已結束，考慮到新冠疫情和中國政府不願讓樓市過熱，內房行業仍需要數月時間才能恢復，惟陷入財困的發展商等或可「鬆一口氣」。該行又指即使上述政策不會改變內地銷售疲軟情况，但內地政府微調「清零」政策，加上市場已對內房行業不抱太大預期下，未來一至兩星期內房股投資氣氛仍穩固。

野村：內房緊縮政策結束

摩根大通亦指，雖然「16招」政策是自2021年底流動性危機爆發以來「最全面」援助，但僅憑有關措施仍難力挽狂瀾，因政策只針對內房融資問題，並不能解決房地產銷售疲軟的核心問題，內房的可持續反彈將取決於銷售有否復蘇迹象。

大摩：政策頻出 反映擔憂行業流動性

至於內地要求商業銀行鬆綁預售監管帳戶的舉措，摩根士丹利指出，對於內地再出第三招感到意外，料放寬將能增加資金使用彈性以「保交樓」。不過，該行並不認為接連出招代表監管機構對內房行業的長期立場發生變化，相反政策的密集出台，表明政府對未來數季內房的短期流動性擔憂加劇，相信三招的效力將能緩解內房的現金流壓力，特別是民營內房，但亦要視乎措施實際有多快及多廣泛落地等。