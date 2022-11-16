凱玥複式近萬呎 全港最大分層戶

凱玥由6座住宅大樓組成，提供295伙，標準戶實用面積由1393至3635方呎，標準樓層採一梯兩伙格局，戶型包括3房2套、4房2套至4房4套的大宅間隔；另設特色戶型，戶戶向南可望海景。項目設有311個住客車位，車位與住戶比例高於1比1。

澐璟4468萬沽

實呎3.8萬雙破頂

項目最大的一伙位於3座29至30樓A室，實用面積9663方呎，另連836方呎平台及546方呎天台，料打破嘉里（0683）九龍龍駒道緹外8583方呎分層單位紀錄，成為全港最大分層特色戶（見圖）。單位屬複式，採5房5套間隔，當中4間睡房均設衣帽間，單位亦設書房、4間儲物房及家庭廳等。值得留意，樓書標明，項目業主需負責檢查、保養和進行一切有關項目範圍內現有海堤的必要工程，並承擔相關費用及開支。

另外，同為內房華潤置地（海外）和保利置業（0119）合作、樓花期長逾2年的啟德跑道區澐璟，繼周一首日招標連售6伙、吸金1.66億元後，昨再招標售出1伙3房戶。成交紀錄冊顯示，項目8座19樓B室，屬實用面積1185方呎、3房1套間隔，連一車位以4468萬元成交，實呎37,705元，成交價及呎價均創項目及啟德跑道區新高。買家採720天成交期，並享發展商代繳印花稅優惠。

傲玟突終止銷售安排

延後交樓近一年、近日終重啟現樓銷售的何文田傲玟再現波折。代理消息透露，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的傲玟，新近由羅兵咸永道會計師事務所正式接管，並停止開放現樓示範單位。事實上，傲玟上周公布最新銷售安排，剛過去周一起招標出售31伙分層戶，惟未暫錄得成交，發展商昨公布終止相關銷售安排。傲玟發展商金鋑有限公司對相關消息未有回應。據悉，由於事件涉及爭議，發展商已交由法律團隊處理。傲玟自2019年開售至今曾錄28宗交易，惟項目及後有9組買家取消交易，以餘下19伙計，售出單位佔全盤401伙不足5%。

[香港地產]