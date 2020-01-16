「龍牀盤」169呎賣250萬 蝕兩成屋苑最傷

屋苑由9月至今共錄6宗二手蝕讓個案，而目前屋苑有逾80個二手放盤，佔全盤單位總數356伙約23%。

華都移民盤390萬沽 重返5年前

另外，市場連環再錄多宗移民盤低價或蝕讓成交個案。中原地產區域營業董事鄺家進表示，屯門主打上車單位的華都花園，1座低層F室，實用面積410方呎，2房間隔，原叫價420萬元，業主移民急讓，最終減價30萬元或7.1%，以390萬元沽出，實呎9512元，做價跌穿400萬元，重返2017年水平。原業主2008年1月以103萬元購入，持貨近15年，帳面獲利287萬元，單位期內升值2.8倍。

ONE HOMANTIN四年半蝕兩成

中原地產分區營業經理司徒嘉惠稱，「半新盤」何文田ONE HOMANTIN 6座高層E室，實用面積484方呎，2房間隔，望開揚市景，原業主因決定移民放盤，叫價1200萬元，最終減價280萬元或23%，以920萬元易手，實呎19,008元，買家為同區分支家庭新婚客。原業主2018年5月以1143.2萬元一手購入，持貨約4年半，帳面蝕223.2萬元或約20%；若連使費計，料實蝕逾284萬元或近25%。

此外，將軍澳中心亦錄移民盤劈價沽貨個案。美聯分行助理營業董事冼國章表示，將軍澳中心13座高層D室，實用面積465方呎，原業主年中以820萬元放盤，面對近月市况下滑，加上計劃移民急於沽樓套現，最終累減110萬元或約13%，以710萬元易手，實呎15,269元。原業主2006年2月以265萬元購入，持貨超過16年，帳面獲利445萬元或近1.7倍。

[香港地產]