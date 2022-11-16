港島南岸5期批建兩幢住宅 最高35層

多個市區重建項目獲批圖則

另有多個市區重建項目獲批圖則，去年英皇國際（0163）以6.88億元售出的筲箕灣南安街67至77號地盤項目，獲批建1幢25層高商住物業，住宅樓面涉及43,502方呎，另有6618方呎非住宅樓面；寶聲集團九龍城獅子石道65、73及75號，批建1幢1層高及1幢23層高（全在2層基座之上）商住物業，住宅樓面涉56,350方呎，非住宅樓面涉6892方呎。

宏安地產（1243）香港仔鴨脷洲大街17至23號、平瀾街7至9號及新市街37至39號，則批建1幢27層高商住大樓，涉及60,593方呎住宅及7570方呎非住宅樓面。九建（0034）西營盤高街2B至6A號，批建1幢26層高商住物業，住宅樓面涉44,770方呎，非住宅樓面5375方呎。

此外，樂風集團太子基隆街1至15號項目，將在3層基座之上興建1幢22層高商住大樓，提供52,887方呎住宅樓面，12,362方呎非住宅樓面；同系油麻地南京街11至21號，獲批建1幢15層高（在5層基座之上）商業物業，涉及86,704方呎樓面。

[香港地產]