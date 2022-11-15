軟銀未提新回購計劃 股價暴跌逾12%

軟銀此前剛完成兩輪合共價值1.4萬億日圓（約780億港元） 的股票回購計劃，激進的回購步伐令市場憧憬軟銀推出更多股票回購措施，甚至期待其創辦人孫正義宣布將軟銀私有化。

不過孫正義上周五表明要採取防守策略，而該集團已暫停幾乎所有新投資。軟銀股價此前因市場憧憬股票回購加碼，由10月起至上周五收市，累計漲逾四成。

遭花旗予高風險評級

日本網上券商SBI Securities指出，包括股票回購在內的各種預期，推高了軟銀的股價，如今期望落空令股價處於調整。缺乏新的回購行動，促使德銀、中信里昂（CLSA）和Jefferies的分析師下調對軟銀股票的評級。花旗給予軟銀「高風險」評級，理由是資本市場的不確定性，對軟銀盈利造成影響。部分分析憂慮，軟銀僅靠沽出阿里巴巴（9988）股票獲利，目前尚未找到新出路。

軟銀目前致力於優化資產負債表，沽出阿里等持股，以提高償債能力。雖然願景基金部門持續虧損，但憑藉沽售阿里巴巴股票，助軟銀在截至9月底的季度實現3.03萬億日圓（約1688億港元）利潤。軟銀持有的400多隻上市科技公司股票及私營科技初創股份近期估值大幅下降，投資組合的回報萎縮。願景基金及拉美的投資組合累計回報，由一年前錄得560億美元收益，跌至9月底季度的虧損15億美元。立花證券指出，面對全球經濟放緩，科技股前景黯淡，市場擔心軟銀的投資組合價值可能增長乏力。

（綜合報道）

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