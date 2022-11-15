貝沙灣洋房38萬租 呎租96元回報僅1.3厘

佳兆業相關人士曾持有 變銀主盤

翻查資料，上述洋房曾於2017年由佳兆業（1638）相關人士透過買賣公司股權（俗稱買殼）購入，市傳當年成交價約3.5億元，惟物業在今年5月淪為銀主盤，並以招標形式再出售，至6月正式獲新買家、即現業主以3.63億元承接，呎價91,829元。以現租金計，業主享租金回報率僅約1.3厘。

另中原高級資深分區營業經理杜國鍵表示，西半山芝蘭台B座低層D室，實用面積1270方呎、3屬房套間隔，近日以5萬元租出，實呎租金約39元；業主2004年以629萬元買入，現享租金回報率約9.5厘。

西貢海洋閣雙號屋租6.2萬

西貢清水灣亦錄洋房租賃個案。中原區域營業董事陳沛堯表示，永隆路海洋閣雙號屋，實用面積1460方呎連800方呎花園，近日以6.2萬元租出，實呎租金約42元，新租客為同區客；業主早於1995年以約950萬元購入，享7.8厘租金回報率。