貝沙灣洋房38萬租 呎租96元回報僅1.3厘

【明報專訊】港島南區薄扶林豪宅貝沙灣，於淡市下，租金水平仍硬淨，新近有洋房以38萬元獲承租，呎租96元。據資料顯示，是次獲承租洋房為曾淪銀主盤，後再創出屋苑成交價及呎價新高紀錄的薄扶林貝沙灣第三期貝沙徑單號屋，物業樓高兩層兼有車庫，實用面積約3953方呎，原則4房4套間隔，附有私人花園及天台，新租客以一間海外註冊公司名義承租，死約租期長達5年。
佳兆業相關人士曾持有 變銀主盤
翻查資料，上述洋房曾於2017年由佳兆業（1638）相關人士透過買賣公司股權（俗稱買殼）購入，市傳當年成交價約3.5億元，惟物業在今年5月淪為銀主盤，並以招標形式再出售，至6月正式獲新買家、即現業主以3.63億元承接，呎價91,829元。以現租金計，業主享租金回報率僅約1.3厘。
另中原高級資深分區營業經理杜國鍵表示，西半山芝蘭台B座低層D室，實用面積1270方呎、3屬房套間隔，近日以5萬元租出，實呎租金約39元；業主2004年以629萬元買入，現享租金回報率約9.5厘。
西貢海洋閣雙號屋租6.2萬
西貢清水灣亦錄洋房租賃個案。中原區域營業董事陳沛堯表示，永隆路海洋閣雙號屋，實用面積1460方呎連800方呎花園，近日以6.2萬元租出，實呎租金約42元，新租客為同區客；業主早於1995年以約950萬元購入，享7.8厘租金回報率。