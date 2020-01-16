利嘉閣今年自然流失400員工 佔15%

與此同時，利嘉閣亦計劃隨着部分分店租約期滿乘勢減少租金較高的分店。廖偉強指出，利嘉閣目前有約200間分店，預計會減少約15%。廖續稱，今年住宅及工商舖成交量均按年下挫約三成，料今年整體樓價跌約15%。

廖偉強預計裁減15%分行

不過，廖估計明年第一季美國息口將見頂，環球政治及經濟走勢有機會明朗化，估計明年上半年本港樓價走勢平穩，下半年有機會反彈5%至8%。

至於另一代理行香港置業亦採取類似措施，該行營運總監及九龍區董事馬泰陽稱，港置目前約1000人，比年初逾1200人減少約17%；分行方面亦較去年第三季高峰期減少約一成，目前有約100個銷售據點，未來將因應市况調整規模。

港置員工千人 較年初少17%

施永青早前曾表示，希望只保留中原地產在本港約470間分行的當中一半，即料涉逾200間分店。另外，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美聯8月至今前線員工總數，由原先約5300人下調至約4700人，自然流失約一成人手，期間亦有20餘間分店不續租離場。另利嘉閣地產主席施慧勤表示，即日起至2023年6月30日期間，醫護人員或其直系親屬經該行購買一、二手住宅物業，完成登記手續後可獲1000元社企現金消費禮券。