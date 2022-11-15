無創檢測「阿茲海默症」 技術趨成熟

以往醫學界對於這種病症可做的非常有限，但經過全球科學家的多年努力，近年可說已經取得一定的突破，開始看到一些曙光，由及早檢測以至治療都出現了一些新方案。先說說檢測方面。以往通常是使用一些好像問卷般的認知能力評估工具，例如已經有數十年歷史的「蒙特利爾認知評估」（MoCA）。但這種評估要由專人進行，還要排期輪候，家人和社區機構等都無法恒常地為長者進行評估。通常都是長者病徵已經比較明顯，被家人或社工發覺之後，才去排期輪候接受評估，已比較遲。

血液和尿液檢測最具希望

除了認知能力評估工具之外，就是使用儀器來進行腦掃描檢測。這大致可分為三種，分別是：電腦掃描（CT）、磁力共振（MRI）、正電子掃描（PET）。

但不用說，單看這些儀器的名稱，就知道這種腦掃描檢測的收費並不便宜。大約在2015年至2016年間，市場上開始出現一些好像遊戲般的評估程式，在智能手機、平板電腦或個人電腦上即可使用，亦大大減低了長者的抗拒感，可以作為「蒙特利爾認知評估」之前的普及篩查工具，方便社區機構或安老院等提早及恒常地為長者進行評估。到近年，更加出現多種無創檢測技術，準確率全部號稱超過90%，而且還可以在病徵出現之前就確診或預告其風險。這些無創檢測技術已開始或即將商業化，很有希望在未來成為普及和常態化健康檢查。個人認為，在某程度上，它們已具備代替上述幾種腦掃描檢測條件。

其中，最主流的兩種技術，就是在血液和尿液中檢測某些和「阿茲海默症」有關的蛋白質標誌物。例如，內地有些機構的研究認為，人體在睡眠時，大腦會自動清除某些有害的蛋白質標誌物，將之排入尿液中，再在睡醒起牀之後排出。

但若果當事人已開始患上「阿茲海默症」，其大腦內的那些蛋白質標誌物會明顯高過普通人，尿液內的蛋白質標誌物含量亦同樣會比常人高得多。

因此，透過檢測他睡醒後的第一次尿液中的那些蛋白質標誌物的含量，就可以及早得知他是否已患上「阿茲海默症」，而毋須等候病癥出現。內地號稱，這種檢測技術的準確率達到93%，在某些大型醫院已可以進行常規篩查。

血液檢測技術亦差不多，美國、瑞典、香港都有大學和醫療機構研究出這種技術。其中，美國華盛頓大學醫學院的研究團隊發現，通過檢查人體血液中的p-tau217蛋白的水平，效果與PET掃描一樣好。而所需的血液，可以少至4毫升。

而瑞典隆德大學的研究小組則發現，患有「阿茲海默症」的人的血液中的p-tau217蛋白含量大約是正常人的7倍。他們以此估計，相信未來有可能最早在患者出現病徵之前20年，就提早識別出來。

準確率高達96%

至於香港，創辦者源於科技大學的初創企業康至德（Cognitact）則聲言，可以透過檢測一滴血液內的蛋白質標誌物，結合人工智能的演算法，來評估當事人是否已患上「阿茲海默症」，或者有患上的風險，準確率高達96%。而且，這檢測可以在病徵出現之前5至10年就檢測到，號稱是第一個能夠及早篩查和識別「阿茲海默症」的簡單而又可靠的血液檢測方法。在病徵出現之前就提早檢查出患上「阿茲海默症」的最大好處，是可以盡早介入，將病徵出現的時間盡量推遲。

最後，再談談治療方面的新技術。最新獲得歐洲藥品管理局（EMA）批准使用的「顱內脈衝刺激療法」（TPS），經證實能夠有助促進腦血管及腦神經元生長，延緩「阿茲海默症」的病情惡化，對於輕度和中度患者的病情尤其有幫助。由瑞士醫療器械生產商STORZ MEDICAL研發的NEUROLITH，就是一套TPS儀器。患者接受治療時，需要在頭上塗上超聲波凝膠，並戴上智能感應定位的眼鏡進行6000個脈衝治療，整個過程大約30分鐘。最初2星期內接受6次治療，之後每4至6星期進行一次跟進治療。有外國研究顯示，患者接受僅TPS治療後，在「CERAD神經心理測驗」的總分顯著增加，並持續改進至少3個月。

此外，還有瑞士機構研究出一種新物質，只需每日滴小量在「阿茲海默症」患者的脷底，就可以刺激他們的腦神經系統，有助改善病情。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮 薛偉傑]