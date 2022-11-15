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2022年11月15日星期二
張兆聰 技術取勝
投資策略
港股曾重上18000 內房股續急升 收市升幅減逾半 成交破2000億創5個半月高
大摩調高恒指目標至18200點
北水淨流出41億 15個月最大走資
大摩料中國明年GDP增5%
新火科技：1.4億虛幣存FTX 料無法提取
名創優品上季利潤4.2億 增近1.3倍
國泰料明年底客運力重返疫前七成
中央准房企合理運用預售監管資金 優質內房商有份參與 有利現金周轉
人行加大支持小微企業延期還款
獲濠賭牌公司傳共需投資千億
耶倫晤易綱 商討通脹經濟形勢
重慶螞蟻消費金融增資 舜宇斥11億入股6%
大摩料美明年末季通脹僅1.9% 受惠能源價回落 預測美利率下季見頂
軟銀未提新回購計劃 股價暴跌逾12%
英國失歐股市值一哥地位 遭法國爬頭
張兆聰：憧憬明後年減息 本地地產股可吼
Iain Cunningham、Michael Spink：亞洲新興巿場股票看俏
徐風：FTX爆煲 加密貨幣仍有發展空間
蔡明都：都市化科技推進可持續發展目標
何民傑：加密貨幣 規管不規管？
技術取勝：江西銅10.3元有支持
無創檢測「阿茲海默症」 技術趨成熟
周顯：港府永遠後知後覺
湯文亮：買樓第一步 勿問他人意見
蝕讓持續 海逸3房業主損手三成 傲瀧3房呎價1.3萬 料為屋苑二手最低
利嘉閣今年自然流失400員工 佔15%
澐璟單日連沽6伙 吸金逾1.66億
西九藝術廣場大樓再截標 料只收1標書
貝沙灣洋房38萬租 呎租96元回報僅1.3厘
技術取勝：江西銅10.3元有支持
【明報專訊】北控水務冷門之選（圖）
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